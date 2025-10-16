Șofer cu permisul suspendat, prins conducând cu 111 km/h în Păltinoasa



Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, aflați, miercuri după amiaza, în patrulare pe DN2E, în localitatea Păltinoasa, au depistat un autoturism marca Volkswagen care circula cu o viteză de 111 km/h, depășind cu 61 km/h limita legală.

În timpul controlului radar, efectuat pe sensul de mers Păltinoasa spre Vârfu Dealului, polițiștii au oprit regulamentar vehiculul.

Conducătorul auto, un tânăr de 28 de ani din comuna Mălini, a fost verificat, constatându-se că avea dreptul de a conduce suspendat din data de 9 august 2025.

În urma testării cu aparatul etilometru, rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar testul cu aparatul DrugTest a fost, de asemenea, negativ.

Șoferul a fost sancționat cu amendă pentru depășirea limitei legale de viteză și s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având suspendată exercitarea dreptului de a conduce”.