Primăria Suceava a montat căsuțe speciale pentru veverițele din Parcul Șipote

Într-un colț de liniște al municipiului Suceava, Parcul Șipote își dezvăluie toamna frumusețea, îmbinând culorile calde ale anotimpului cu armonia naturii. Aici, timpul pare să se oprească, oferind vizitatorilor un spațiu de relaxare și echilibru.

Primăria Municipiului Suceava a făcut un gest simplu, dar plin de grijă pentru micile viețuitoare ale parcului.

Astfel, în cursul zilei de miercuri, au fost amplasate căsuțe speciale pentru veverițele din Parcul Șipote, menite să le ofere un adăpost sigur și primitor în sezonul rece.

Această inițiativă reflectă angajamentul autorităților locale de a proteja natura și de a promova respectul față de fiecare formă de viață.

„Pentru că fiecare viață are valoare, iar gesturile simple pot schimba lumea din jurul nostru”, au transmis reprezentanții primăriei, invitând sucevenii să se bucure de frumusețea parcului și să contribuie la păstrarea acestui colț de natură.