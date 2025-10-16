Pagube de 200.000 de lei după incendiul de la un depozit de legume-fructe din comuna Horodniceni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini au fost sesizați, miercuri seara în jurul orei 20:00, prin apel la 112 despre un incendiu izbucnit la un depozit de alimente din satul Rotopănești, comuna Horodniceni.

Sesizarea a fost făcută de un localnic.

Potrivit datelor din anchetă un depozit de legume-fructe, administrat de un cetățean din comuna Horodniceni, era cuprins de flăcări.

Incendiul a distrus în totalitate o hală de aproximativ 200 de metri pătrați, situată în curtea persoanei afectate, împreună cu bunuri de uz gospodăresc și componente uzate de autovehicule.

Prejudiciul estimat se ridică la circa 200.000 de lei.

Pompierii din cadrul ISU Bucovina – Detașamentul Fălticeni au intervenit pentru stingerea incendiului, constatând un risc major de propagare a flăcărilor către un depozit de cauciucuri și un adăpost de animale din aceeași curte.

În urma cercetărilor, cauza incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric provocat de un cablu electric defect.

La fața locului, pe latura nordică a halei, au fost identificate cabluri de aluminiu deteriorate, cu urme de topire sub formă de „perle”.

Proprietarul a declarat verbal că nu are suspiciuni privind cauzele incendiului și că nu deținea o poliță de asigurare pentru clădirea sau bunurile distruse.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”, urmând ca cercetările să fie continuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Horodniceni.