Incendiu devastator la o locuință din Gura Putnei: Proprietarul de 66 de ani a murit carbonizat

Pompierii militari de la subunitățile din Vicovu de Sus și Rădăuți, sprijiniți de lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Putna, au intervenit miercuri seară cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru a localiza și lichida un incendiu violent izbucnit la o casă de locuit din localitatea Gura Putnei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră în întregime construcția din lemn, cu învelitoare din azbociment, pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați cu risc iminent de propagare la anexele gospodărești învecinate – bucătărie de vară, magazie și adăpost de animale –, acestea fiind alipite sau poziționate în imediata apropiere a locuinței principale.

În timpul operațiunii de stingere, pompierii au pătruns în interiorul casei și au descoperit, din păcate, trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 66 de ani. Incendiul s-a soldat cu distrugerea completă a locuinței și a bunurilor din interior, precum și cu degradări parțiale: aproximativ 10 metri pătrați din acoperișul bucătăriei de vară și elemente de tâmplărie ale adăpostului de animale.

Potrivit pompierilor , focul a pornit din dormitorul locuinței, cel mai probabil din cauza jarului căzut din soba cu acumulare de căldură.

Incendiul a fost lichidat în cele din urmă la ora 23:30, echipajele reușind să salveze anexele gospodărești și bunurile aferente, prevenind astfel extinderea dezastrului.

Autoritățile fac apel la populație să verifice periodic sobele și coșurile de fum pentru a preveni astfel de tragedii, mai ales în sezonul rece.