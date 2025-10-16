Accident rutier în Cajvana: Un șofer beat a intrat cu mașina într-un stâlp de electricitate



Poliția orașului Cajvana a fost sesizată, miercuri seara în jurul orei 21:00, prin apel la 112 de către un localnic din Cajvana despre un accident rutier petrecut în fața locuinței sale.

La fața locului, polițiștii au constatat că un autoturism marca Mercedes-Benz, care circula pe drumul comunal DC 43 din Cajvana, a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate situat pe sensul opus de mers.

Conducătorul auto, un bărbat de 54 de ani din același oraș, emana o puternică halenă alcoolică și a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice.

În urma testării cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru gestionarea situației, au intervenit două autospeciale, una de la ISU Bucovina – Detașamentul Solca și alta de la SVSU Cajvana, care, împreună cu angajații Delgaz Grid, au degajat stâlpul de electricitate avariat, care se înclinase în urma impactului.

Șoferul a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei precise.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, cercetările urmând să fie continuate de Poliția Orașului Cajvana.