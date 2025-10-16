Teatrul Studențesc Fabulinus prezintă „Papiloma Student Party un spectacol curajos despre tineret și conștientizare



Casa de Cultură a Studenților Suceava și Teatrul Studențesc Fabulinus invită publicul luni, 20 octombrie 2025, de la ora 19:00, în Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, la spectacolul „Papiloma Student Party”.

Scrisă de dramaturga Alina Pietrăreanu și regizată de Cosmin Panaite, piesa transformă o petrecere studențească aparent obișnuită într-o explorare profundă a unor teme actuale: identitate, vinovăție, relații fragile, inadaptare și impactul infecției cu HPV (Human Papilloma Virus).

Creată în 2024 în cadrul rezidenței de dramaturgie Drama 5, ediția a IX-a, organizată de Reactor de creație și experiment Cluj-Napoca, piesa combină energia tinerilor actori cu un text direct, care provoacă publicul la reflecție.

Spectacolul abordează o problemă stringentă pentru România, țara cu cea mai mare incidență a cazurilor de HPV și a mortalității cauzate de cancerul de col uterin din Uniunea Europeană, pe fondul unei rate scăzute de imunizare.

Distribuție și detalii tehnice:

Actori: Gabriela Opria, Anna-Renata Dulgher, Ioana Stempel

Muzică originală live: Ioana Stempel

Echipa tehnică: Stelian Cunițchi, Ilie Doroftei

Durata: 1 oră

Detalii eveniment:

Data: 20 octombrie 2025

Ora: 19:00 (accesul publicului de la 18:30; după începerea spectacolului, accesul în sală nu mai este permis)

Locație: Auditorium „Joseph Schmidt”, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Bilete: 10 lei (elevi, studenți, pensionari) / 20 lei (public general)

Puncte de vânzare: Casa de Cultură a Studenților Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina), la intrare sau online pe iabilet.ro

Prin „Papiloma Student Party”, Teatrul Studențesc Fabulinus continuă să promoveze dialogul social și conștientizarea prin intermediul artei, consolidând rolul teatrului universitar ca spațiu de educație și voce civică.Informații suplimentare:

Casa de Cultură a Studenților Suceava invită comunitatea să se alăture acestui demers cultural care unește arta, educația și responsabilitatea socială.