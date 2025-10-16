Conducerea SCJU Suceava: La ieșirea în exterior, personalul trebuie să poarte un halat de unică folosință peste uniforma medicală și botoșei de protecție peste saboții de spital



Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava a clarificat, joi, printr-un comunicat de presă, măsurile pentru respectarea normelor de igienă și protecție în incinta unității medicale, cu scopul de a preveni răspândirea infecțiilor.

Astfel, personalul medical care părăsește secția în care își desfășoară activitatea și se deplasează prin exterior către alte secții ale spitalului este obligat să poarte un halat de unică folosință peste uniforma medicală, pentru a proteja echipamentul de lucru.

De asemenea, la ieșirea în exterior, personalul trebuie să folosească încălțăminte de exterior sau botoșei de protecție peste saboții de spital.

Echipamentul de protecție va fi îndepărtat la intrarea într-o altă secție, pentru a asigura un mediu curat și sigur.

Conducerea spitalului își exprimă sprijinul și aprecierea față de personalul care respectă regulamentul de ordine interioară, subliniind importanța acestor măsuri în reducerea riscului de transmitere a infecțiilor.

Deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a semnalat că angajați ai spitalului traversează strada îmbrăcați în echipament de spital, arătând că din punctul de vedere al regulilor de igienă din sistemul sanitar românesc, această situație este neconformă din mai multe motive, de la încălcarea circuitelor funcționale și a igienei sanitare până la încălcarea normelor privind echipamentul de protecție în condițiile în care folosirea acelorași botoși și halate în exterior compromite complet rolul lor de barieră igienică.

Potrivit deputatului, traversarea străzii în echipament de spital este neconformă și riscantă din punct de vedere al igienei (contaminare a mediului curat), disciplinei sanitare, și imaginii instituției, iar această situație ar trebui corectată prin instruirea personalului privind normele de igienă și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și verificări DSP efectuate fără preaviz.