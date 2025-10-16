„Expoziția Educativă de Tarantule și Reptile Vii” revine în Iulius Mall Suceava cu exemplare noi și spectaculoase!



Ai văzut vreodată de aproape o anaconda sau un alt şarpe de mari dimensiuni? Vrei să afli mai multe despre habitatele tarantulelor? Pasionat sau doar simplu curios, eşti aşteptat la Iulius Mall Suceava, acolo unde va avea loc, în perioada 17 – 26 octombrie 2025, o expoziţie tematică ce reuneşte peste 40 de specii de tarantule și 30 de reptile vii.

Ediția din acest an își propune să uimească publicul cu noi exemplare remarcabile, printre care: anaconda galbenă, unul dintre cei mai mari șerpi din lume, pitonul ametist, cobra falsă de apă, șarpele regal al lui Brooks și pitonul reticulat. „Noii veniți” completează expoziția care include șerpi de dimensiuni impresionante, șopârle, cameleoni și broaște țestoase. Expoziția se află în zona centrală, la parter, din Iulius Mall Suceava.

Vedeta expoziției este spectaculoasa tarantulă Pamphobeteus Mascara, cel mai mare exemplar expus, cu o lungime impresionantă de 25 cm. Pe lângă aceasta, vizitatorii vor putea descoperi și alte specii fascinante de tarantule, care vor încânta atât iubitorii de arahnide, cât și pe cei aflați la prima întâlnire cu aceste creaturi.

Accesul la expoziție se face pe bază de bilet, disponibil online pe platforma iabilet.ro dar și la intrarea în expoziție. Prețul unui bilet este de 15 de lei, iar copiii sub trei ani beneficiază de intrare gratuită. Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorul acestora.

Toate exemplarele sunt expuse în terarii special amenajate, care imită habitatele lor naturale. Astfel, vizitatorii pot observa aceste animale uimitoare și pot afla de ce este important ca ele să fie doar admirate, nu atinse.

Vino să explorezi universul fascinant al reptilelor și arahnidelor și lasă-te cucerit de farmecul acestor creaturi extraordinare!