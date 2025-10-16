Guvernul a amânat aprobarea centurii Gura Humorului, dar PNL Suceava îl laudă pe Bolojan că face încă un pas important pentru infrastructura rutieră a județului Suceava



Guvernul a amânat aprobarea, în ședința de joi, a Hotărârii de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului”.

Potrivit unor surse politice, în ședința de Guvern, premierul Ilie Bolojan a decis amânarea aprobării acestei Hotărâri de Guvern solicitând ca proiectul de act normativ să fie mai bine structurat.

Deși Hotârârea de Guvern nu a fost aprobată, PNL Suceava a transmis un comunicat în care îl laudă pe Ilie Bolojan pentru decizia de a aproba finanțarea la centura Gura Humorului.

Ulterior, PNL Suceava a transmis scuze pentru mesaj.

PNL Suceava a arătat că probabil cel mai așteptat proiect se referă la centura ocolitoare a orașului Gura Humorului iar în ședința de Guvern de astăzi au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului”.

„Pentru că se vorbește despre cea mai aglomerată zonă a județului nostru și anume orașul stațiune Gura Humorului, de foarte mulți ani vă reamintim faptul că ideea construcției unei variante ocolitoare a fost lansată de administrația județeană liberală încă din anul 2019, iar în august 2021 a fost atribuit contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate a centurii Gura Humorului, la acea vreme fiind pe profil drum expres. În urma analizelor realizate în perioada octombrie 2021-octombrie 2022, în vedere definitivării studiului de fezabilitate s-a luat decizia de către experți să se treacă la profil de autostradă. Până în toamna anului 2023 administrația liberală a întocmit documentația pentru acordul de mediu, acordul de la „Apele Române”, identificarea proprietarilor și schimbarea soluției de finanțare de pe POIM pe POT 2021-2027.

Odată cu schimbarea administrației în anul 2024, au existat fricțiuni în ceea ce înseamnă acest proiect, soluția de compromis pentru finanțare fiind realizarea proiectului doar la jumătate din ceea ce a propus și a obținut administrația județeană liberală.

Fiind obișnuiți ca odată cu schimbările politice să se renunțe la toate proiectele importante de dezvoltare, putem spune „Bun și așa!”.

În ciuda tuturor șicanelor, astăzi concretizăm un proiect exclusiv al administrației liberale la care se lucrează de peste șase ani și tot Guvernul liberal condus de Ilie Bolojan aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi acestui obiectiv de investiţii atât de important pentru județul nostru.

Suntem încrezători că vom continua acest trend pozitiv de dezvoltare pentru ca locuitorii județului Suceava și turiștii care vizitează Bucovina să nu mai resimtă disconfortul unui trafic aglomerat”, a transmis PNL Suceava.