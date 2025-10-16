Programul de vizitare a pacienților Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava se modifică



Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a informat, joi, publicul cu privire la o serie de măsuri adoptate pentru optimizarea actului medical și îmbunătățirea serviciilor oferite pacienților și aparținătorilor.

Astfel, începând cu data de 20 octombrie 2025, programul de vizitare a pacienților va fi modificat, urmând să se desfășoare în intervalul orar 14:00 – 18:00, iar în zilele de sâmbătă și duminică între orele 12:00-18:00, cu precizarea că la Secția ATI programul de vizitare este 12:00 – 14:00 și 18:00 – 20:00

Această schimbare are ca scop asigurarea unei igienizări riguroase a saloanelor și crearea unor condiții optime de siguranță și confort pentru pacienți, arată conducerea SCJU Suceava

De asemenea, se menține prevederea conform căreia aparținătorii pacienților nou internați pot lua legătura direct cu medicul curant, pentru a facilita o comunicare eficientă și transparentă între familie și echipa medicală.

„Acest măsuri reprezintă o continuare a regulilor existente, menținând principiile de transparență și organizare adoptate anterior, scopul fiind acela de a îmbunătăți activitatea zilnică și fluxurile interne, în beneficiul pacienților”, a transmis SCJU Suceava

Din 22 aprilie programul de vizitare stabilit era:

Pe toate secțiile, cu excepția ATI: Luni – vineri: 16:00 – 20:00 Sâmbătă, duminică și sărbători legale: 12:00 – 18:00

Pe secția ATI: Zilnic: 12:00 – 14:00 și 18:00 – 20:00



Programul în vigoare în prezent fusese stabilit pentru a veni în sprijinul pacienților, al personalului medical și al aparținătorilor, urmărind mai multe obiective cum ar fi fluidizarea traficului pe secții – reducerea aglomerației și crearea unui mediu propice pentru desfășurarea activității medicale, dar și respectarea timpilor de odihnă și tratament întrucât programul bine definit permite pacienților să beneficieze de îngrijire fără întreruperi cauzate de vizite. Totodată, se avea în vedere evitarea supraaglomerării în zonele comune pentru că un orar structurat contribuie la o circulație mai ordonată, inclusiv în parcarea spitalului, prevenind disconfortul pentru toți cei implicați.