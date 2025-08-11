Accident în Fălticeni:Copil rănit după ce a pătruns cu bicicleta pe contrasens și a intrat într-o mașină



Un accident rutier s-a produs duminică după amiaza în jurul orei 17:20 pe strada Pleșești Gane din municipiul Fălticeni în urma căruia un copil de 13 ani a fost rănit.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, copilul, aflat pe bicicletă, se deplasa dinspre strada Botoșanilor către Petia când, în zona intersecției cu strada Magazia Gării, a pierdut controlul asupra direcției, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism Audi A4, înmatriculat în Belgia, condus de un tânăr de 26 de ani din comuna Hârtop.

În urma impactului, minorul a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni, unde a primit îngrijiri medicale.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Primele verificări ale poliției indică faptul că vina pentru producerea accidentului aparține biciclistului, care a circulat pe contrasens. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.