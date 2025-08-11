Discuții aprinse privind problematica locurilor de joacă din Suceava după un anunț al Primăriei privind modernizări la locul de joacă în Parcul Universității



Primăria Municipiului Suceava a anunțat luni pe pagina sa de Facebook o „surpriză” dedicată copiilor care frecventează locul de joacă din Parcul Universității: realizarea unei împrejmuiri cu un gard colorat, menit să îmbunătățească aspectul și siguranța zonei.

Municipalitatea promite că astfel de intervenții vor urma și în alte parcuri din oraș, ca parte a eforturilor de modernizare a spațiilor publice.

Anunțul, postat pe rețeaua de socializare, a generat reacții mixte din partea comunității.

Un sucevean a criticat inițiativa, considerând-o superficială: „Un gard colorat e surpriza? Leagăne vechi și instabile de multi ani, neschimbate și insuficiente pentru numărul de copii? Mai ales că e singurul parc mai mare din George Enescu? Cu un gard colorat ce ați rezolvat? Doar sa va ajute postarea… că s-a făcut un minunat parc, care de altfel este fix același.”

La aceste observații a răspuns Andrei Bacoș, consilier local PSD și consilier al primarului, subliniind prioritatea siguranței: „În primul rând, înainte de a discuta despre aspectul locurilor de joacă, cel mai important lucru este siguranța copiilor. Acesta este și principalul criteriu după care intervenim. Din păcate, unele locuri de joacă trebuie reparate aproape zilnic, deoarece există tineri care aleg să vandalizeze și să distrugă, în timp ce unii părinți privesc nepăsători de pe margine. Iar când ceva este stricat, degetul se îndreaptă imediat spre primărie. Cred că avem cu toții nevoie de mai mult simț civic.”

Bacoș a menționat modernizările recente: „În ultima perioadă s-au construit 5 locuri de joacă noi și s-au reabilitat alte 5. Aceste lucrări se fac acum, nu doar înainte de alegeri, și vă asigur că, la final, veți fi mulțumiți. Totuși, nu putem avea pretenția ca în doar câteva luni să fie realizat tot ce nu s-a făcut în ani întregi.”

Suceveanul a replicat, amintindu-i consilierului de pozițiile sale anterioare: „Fără nici o supărare, dar înainte de alegeri tu erai cel care posta zilnic despre situația parcurilor insuficiente din cartierul George Enescu, și care sunt puține și arată jalnic multe dintre ele… Totuși multi oameni din acest cartier au venit cu voturile în speranța de o schimbare.”

Bacoș a încheiat însă discuția optimist: „Așteptați și veți vedea schimbările.”

Alți utilizatori au exprimat dezamăgire similară. Un comentariu a descris intervenția ca fiind superficială: „Pe afară-i vopsit gardul și-năuntru leopardul. Un țarc, mai pe scurt. Vechile tobogane erau mult mai bune, când le-au pus pe acestea din prezent (acum 2-3 ani) au făcut un regres: tobogane mai mici, scară nu, urcau doar copii mai mari de 6-7 ani, cei mici de 2-3-4 ani nu mai puteau urca. Paradox, tobogane mai mici fără scară . Cine a frecventat parcul a văzut.”

Primarul Vasile Rîmbu a intervenit în discuție cu un mesaj încurajator: „Bravo! Nu vă descurajați pentru că niciodată mulțumirea nu este totală. În practica românilor, atunci când dorești să delimitezi și să dezvolți o proprietate, ți-o împrejmuiești. Ulterior, o dezvolți. Cu răbdare!”