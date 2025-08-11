Un pădurar din Găinești a murit subit după o petrecere cu foștii colegi de școală



Un bărbat de 56 de ani din comuna Slatina, sat Găinești, a fost găsit mort în locuința sa în această dimineață în jurul orei 05:17.

Poliția Rurală Mălini a fost sesizată prin apel la 112 de către un medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava – Substația Fălticeni, care a intervenit la fața locului.

Potrivit cercetărilor preliminare, bărbatul, care lucra ca pădurar în cantonul silvic Găinești, locuia împreună cu fiul său de 28 de ani.

Din declarațiile fiului reiese că duminică seara, în jurul orei 19:00, tatăl s-a întors acasă de la o petrecere cu foști colegi de gimnaziu, aflându-se într-o stare avansată de ebrietate.

Acesta a anunțat că se culcă și s-a retras în camera sa.

Fiul l-a verificat în jurul orei 22:00, constatând că doarme, după care s-a întors în dormitorul său de la etaj.

În jurul orei 04:00, fiul a coborât din nou și a descoperit că tatăl nu mai respiră, moment în care a apelat imediat serviciul de urgență.

Un echipaj SAJ a ajuns la locuință, unde a efectuat manevre de resuscitare, însă eforturile au fost zadarnice, declarându-se decesul.

La examinarea cadavrului, polițiștii nu au identificat urme de violență, iar familia nu a exprimat suspiciuni privind cauzele decesului.

Fiul a menționat că, în ultima perioadă, tatăl consuma alcool în exces.

În acest caz urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza morții.