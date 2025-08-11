Deputatul sucevean Petru Negrea spune că premierul Ilie Bolojan blochează coloana vertebrală a Moldovei: A7 și A8 trebuie să fie primele pe lista investițiilor



Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea a declarat, luni, că declarațiile premierului Ilie Bolojan privind „prioritizarea” proiectelor de infrastructură transmit un semnal grav pentru întreaga Moldovă.

„Atunci când Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8) sunt împinse în plan secund, Guvernul transmite clar că dezvoltarea regiunii nord-est nu reprezintă o prioritate reală. Ca deputat AUR ales de suceveni, resping categoric această abordare și solicit includerea urgentă a celor două proiecte în vârful listei naționale de investiții”, a spus Negrea.

Potrivit parlamentarului sucevean, autostrada A7 – cu segmentul strategic Pașcani–Siret – conectează Suceava și nordul Moldovei la coridoarele europene, deschizând un flux rapid de mărfuri, turiști și investiții spre Ucraina și piețele nordice, iar fecare lună pierdută înseamnă rute comerciale deviate, contracte ratate și oportunități economice care pleacă spre alte regiuni.

În ceea ce privește autostrada A8, el arată că aceasta este legătura vitală dintre Moldova și Transilvania, rupe izolarea istorică a Iașului, Bacăului și Sucevei față de centrul țării și creează o coloană de transport est-vest capabilă să susțină comerț, turism și dezvoltare industrială, iar lipsa acestei conexiuni ține economia Moldovei cu frâna trasă și împiedică valorificarea completă a resurselor și potențialului uman al regiunii.

„Premierul invocă „resurse limitate” și „alegerea priorităților”, dar evită să spună că există finanțare europeană disponibilă și soluții bugetare clare pentru ambele proiecte. Adevărata problemă nu este lipsa banilor, ci lipsa voinței politice și a curajului de a livra infrastructură în Moldova la același nivel cu restul țării”, a explicat Negrea.

Potrivit deputatului sucevean Moldova nu poate fi tratată ca un apendice al României.

„Suceava, Iași, Botoșani, Bacău și întreaga regiune merită drumuri rapide, sigure și eficiente, care să le conecteze la piețele interne și internaționale. A7 și A8 nu sunt proiecte opționale, ci necesități strategice pentru securitate economică, coeziune teritorială și dezvoltare durabilă”, a spus Negrea.

Parlamentarul sucevean a anunțat că va lupta în Parlament pentru aceste investiții importante.

„Guvernul are de ales: ori pune A7 și A8 în fruntea agendei și începe lucrările fără întârziere, ori își asumă deschis că blochează viitorul Moldovei. Eu voi lupta în Parlament pentru aceste proiecte, pentru că fără ele nu există progres real în nord-est.” – a declarat Negrea Petru-Gabriel, deputat AUR de Suceava, membru al Comisiei pentru antreprenoriat și turism.