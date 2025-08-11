Bărbat reținut în arest după ce și-a bătut soția la Vatra Dornei unde veniseră în concediu



Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată în noaptea de duminică spre luni în jurul orei 02:26, printr-un apel la 112, de către o femeie de 41 de ani, care a raportat că este agresată de concubinul său.

Din cercetările efectuate reiese că un bărbat de 44 de ani și concubina sa locuiesc împreună în Olanda și au venit în România pe 27 iulie 2025, împreună cu copiii, pentru a petrece concediul în Vatra Dornei, la un imobil deținut de bărbat.

În noaptea incidentului, acesta a consumat băuturi alcoolice la un prieten, după care, întors acasă, a intrat într-o discuție în contradictoriu cu partenera sa.

Conflictul a degenerat, bărbatul lovind-o cu pumnul în zona feței și amenințând-o cu alte acte de violență.

În acest caz echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a completat formularul de evaluare a riscului, constatându-se un „risc iminent”, însă femeia s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „violență în familie” și „amenințare”.

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut preventiv pentru 24 de ore și va fi escortat la un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.