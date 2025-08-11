Accident în Bosanci: Copil de 5 ani rănit după ce a fost acroșat de o autoutilitară



Un incident rutier s-a produs duminică seara în jurul orei 19:40, pe strada Tudor Vladimirescu din localitatea Bosanci, în care un copil de cinci ani a fost rănit.

Potrivit datelor preliminare din ancheta poliției, copilul, originar din comuna Pătrăuți, se juca împreună cu alți doi copii în apropierea străzii, când a pătruns brusc în alergare pe partea carosabilă, printre autoturismele staționate pe acostament.

Acesta a fost acroșat ușor cu partea din dreapta față a unei autoutilitare Mercedes-Benz, condusă de un bărbat de 26 de ani din Bosanci, care se deplasa dinspre DJ208A.

În urma impactului, minorul a suferit vătămări corporale ușoare, fiind preluat și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a fost diagnosticat cu escoriații la cotul stâng și genunchiul drept.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.