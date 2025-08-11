Accident cu ATV pe drum forestier în Frasin: O femeie a fost rănită după ce a intrat cu un ATV într-un copac



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie de 47 de ani din municipiul Dorohoi a suferit duminică după amiaza un accident în timp ce se plimba cu un ATV închiriat, pe un drum forestier din zona Frasin.

Poliția orașului Frasin a fost sesizată prin apel la 112 la ora 18:18 despre incident.

Potrivit cercetărilor, femeia a închiriat ATV-ul de la o societate din Gura Humorului pentru a parcurge un traseu turistic împreună cu familia, însoțiți de un ghid.

La întoarcere, pe drumul forestier Toaca, la aproximativ 2 kilometri de cantonul silvic Cotu Buhii, într-o zonă în pantă, din lipsă de experiență, aceasta a pierdut controlul vehiculului și s-a lovit de un copac, suferind leziuni.

Victima era singură pe ATV la momentul impactului.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a intervenit la fața locului, acordând primele îngrijiri medicale.

Femeia a fost transportată inițial la Spitalul de Urgență Gura Humorului, iar ulterior transferată la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral ușor.

Verificările poliției au confirmat că femeia deține permis de conducere valid pentru categoriile AM, B și B1 fiind deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.