Bacalaureat 2025, sesiunea a doua: 357 de candidați suceveni au susținut proba scrisă la Limba și literatura română

Examenul național de bacalaureat, sesiunea iulie-august 2025, a început luni, 11 august, cu proba E.a) – Limba și literatura română.

În județul Suceava, un total de 926 de candidați sunt înscriși pentru această sesiune, susținând probele în două centre de examen: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava (402 candidați) și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (524 candidați).

Evaluarea va avea loc la Centrul zonal organizat la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

Pentru proba de Limba și literatura română, din cei 428 de înscriși, s-au prezentat 357 de candidați, în timp ce 71 au absentat.

Probele scrise continuă astfel: marți, 12 august – proba obligatorie a profilului (E.c); miercuri, 13 august – proba la alegere a profilului și specializării (E.d); joi, 14 august – Limba și literatura maternă (E.b).