Un șofer care a recunoscut că a băut „o bere” cercetat penal după ce testul a stabilit că avea o alcoolemie de 0.85 mg/l în aerul expirat

În noaptea de 10 spre 11 august 2025, în jurul orei 01:15, o patrulă din cadrul Secției de Poliție Rurală Preutești a oprit un autoturism Ford pe DC Dolheștii Mici, în zona cunoscută popular ca Podișor, comuna Dolhești.

Polițiștii, aflați în serviciu de patrulare, au efectuat semnalul de oprire folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei.

Șoferul, un bărbat de 42 de ani din comuna Dolhești, a oprit vehiculul și a prezentat documentele solicitate. Acesta a admis că a consumat o bere și emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o valoare de 0.85 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice de sânge.

Autoritățile au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.