Accident cu ATV pe câmpurile din Vicovu de Jos: Femeie de 29 de ani rănită după răsturnarea vehiculului

O femeie de 29 de ani din comuna Vicovu de Jos, a ajuns la spital în noaptea de duminică spre luni după un incident cu un ATV pe câmpurile din zonă.

Poliția Rurală Gălănești a fost sesizată la ora 00:35 inițial că a căzut de pe ATV.

Din verificările poliției reiese că femeia și soțul ei de 26 de ani au ieșit la o plimbare cu ATV-ul, înregistrat la primăria locală și condus de bărbat, care deține permis valid pentru categoriile AM, B1 și B.

Incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, în apropierea pădurii, pe un deal, unde accelerația vehiculului s-a blocat, ducând la răsturnarea ATV-ului.

Inițial, tânăra nu a acuzat dureri, dar ulterior a resimțit probleme abdominale, motiv pentru care cuplul s-a deplasat la Compartimentul de Primiri Urgențe a spitalului, unde a fost diagnosticată cu traumatism toraco-abdominal.

Deoarece evenimentul nu s-a produs pe drum public, nu poate fi încadrat ca accident rutier.

Autoritățile au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.