Adolescent din Vicovu de Jos cercetat penal pentru că a condus fără permis un moped neînmatriculat

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au oprit duminică, în jurul orei 21:00, un moped pe DJ 178 C, pe raza comunei Bilca.

Agenții de poliție efectuau o acțiune de patrulare când au efectuat semnale regulamentare de oprire, acustice și luminoase, față de vehiculul care se deplasa dinspre orașul Vicovu de Sus către comuna Frătăuții Noi.

La ghidon a fost identificat un tânăr de 16 ani din Vicovu de Jos, care deținea un permis de conducere de tip Learning eliberat de autoritățile britanice, document nevalabil pe teritoriul României.

Verificările au relevat că mopedul condus era radiat din Germania din data de 4 octombrie 2022, iar plăcuța de înmatriculare aplicată aparținea unui alt moped, înregistrat în Marea Britanie.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.