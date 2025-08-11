Nebunie la deschiderea Mesopotamia din Areni, mii de suceveni au luat cu asalt noua locație etalon a lanțului



Mii de suceveni au răspuns cu entuziasm invitației Mesopotamia și au călcat pragul noii locații deschise în inima orașului. Evenimentul a marcat inaugurarea celei de-a 76-a locații din lanț și a doua din municipiu, fiind considerată un adevărat punct de reper pentru brand.

Noua locație din Areni nu este doar un restaurant, ci un concept urban integrat de socializare și relaxare, ce îmbină gastronomia cu un spațiu verde și zone de recreere.

Ce aduce nou Mesopotamia Areni

* Restaurant de peste 600 mp cu o capacitate de 126 locuri în interior.

* Terasă de 75 mp, cu până la 60 de locuri.

* Reconversie a spațiului public într-un mini parc urban cu 6 bănci, peste 150 de plante și gazon natural.

* Spațiu recreativ pentru copii cu până la 15 locuri disponibile.

* Introducerea conceptului Meso Café, cu peste 11 sortimente de prăjituri, clătite proaspete preparate pe loc, cafea și specialități din cafea, fresh-uri, limonade și înghețată artizanală.

Impact economic și social

Deschiderea Mesopotamia Areni a generat 40 de noi locuri de muncă și a presupus o investiție de peste 700.000 de euro. Locația este poziționată strategic, vis-a-vis de Primărie și la doar 5 minute de mers pe jos de Universitate, devenind un punct de întâlnire accesibil pentru toți sucevenii.

Mai mult decât un restaurant

Noua investiție completează lista locurilor unde sucevenii își pot petrece timpul într-un ambient deosebit, fie pentru a lua masa, fie pentru a savura o cafea sau a petrece timp în aer liber. Mesopotamia aduce astfel un plus de valoare zonei Areni, printr-un mix între gastronomie, spațiu verde și facilități pentru toate vârstele.

Ofertele continuă în locația deschisă

Mesopotamia din Areni continuă să-ți răsplătească fidelitatea!

Doar până pe 17 august, la orice comandă de peste 50 de lei, primești gratis o clătită proaspătă, din ingrediente naturale, cu topping la alegere, Nutella sau dulceață!

Zilnic cu un program de la 8:00 la 24:00

Mesopotamia Areni se dorește a fi „acasă” pentru suceveni un loc unde gustul autentic se îmbină cu confortul și atmosfera primitoare. Judecând după mii de vizitatori încă din prima zi, noua locație este deja un succes.