AMESTEC Fest – Ediția a 4-a: Trei zile de muzică, natură și cultură în inima Bucovinei

Festivalul AMESTEC Fest revine în forță cu cea de-a patra ediție, programată între 22 și 24 august 2025, transformând satul Deluț din comuna Fundu Moldovei cu cei doar 62 de locuitori – într-un punct de atracție pentru iubitorii de muzică și natură.

Evenimentul, organizat de ONG-ul AMESTEC, își propune să susțină dezvoltarea comunităților rurale din Bucovina prin crearea de oportunități de muncă pentru tineri, promovarea turismului și valorificarea tradițiilor locale.

Conceptul AMESTEC a luat naștere în 2014, la inițiativa unui grup de prieteni și foști colegi de facultate, care au organizat evenimente restrânse sub acest nume.

Opt ani mai târziu, în 2022, un grup de tineri din zonă a relansat ideea sub forma unui festival de muzică și cultură alternativă, reunind comunități și artiști într-un peisaj spectaculos, deseori comparat cu „o Elveție a României”, după cum a descris artistul Macanache.

Ediția din acest an promite un program variat, cu două scene, camping în natură, foc de tabără și mâncare tradițională.

Lineup-ul include nume precum CARGO, NOUĂ UNȘPE, E-AN-NA, ALEX SUPER BEATS, DJ MĂ-TA, ODYSSEY, DIANA CĂLDĂRARU și alții, oferind un mix de rock alternativ, electronic, drum and bass, folk și experimental.

Participanții se vor bucura și de activități diverse: plimbări cu balonul cu aer cald, fussball uman, ateliere de pictură și psihologie, ture cu bicicleta, jocuri de societate și alte surprize.

De-a lungul edițiilor anterioare, AMESTEC Fest a atras artiști renumiți precum Macanache Argatu, Bosquito, Bitza și Psihotrop, consolidându-se ca un eveniment care îmbină arta, tradiția și energia comunității.

Organizat în inima munților Bucovinei, festivalul rămâne un simbol al libertății și al revitalizării rurale, așteptând mii de participanți să descopere magia Deluțului.