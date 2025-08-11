Gheorghe Șoldan anunță că se lucrează la drumurile județene lovite de puhoaie și se continuă reconectarea la rețeaua de energie electrică a consumatorilor afectați



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, luni, că prima prioritate a autorităților în cazul zonei afectate de inundații este reconstrucția caselor și a gospodăriilor afectate.

El a arătat că inundațiile din 27/28 iulie nu au distrus doar case și gospodăriin ci au pus la pământ și rețele de electricitate, au rupt drumuri și au afectat afacerile unor mici întreprinzători.

„Sistemele de alimentare cu apă au fost repuse în funcțiune și lucrăm în paralel la refacerea rețelei de energie electrică.

La Neagra Broșteni, am început reconstrucția liniei de medie și joasă tensiune: s-au turnat peste 100 de fundații pentru stâlpii de medie tensiune care au fost în paralel și montați, au fost trase peste 4 km de cabluri noi, instalate prize de pământ pentru siguranță, montate cutii de protecție etc”, a spus președintele Șoldan.

Potrivit acestuia, în prezent, se lucrează la instalarea a trei posturi de transformare noi și se pun cabluri pe stâlpi, pe alți aproape 3 kilometri.

„Înainte de viitura de acum două săptămâni, 236 de gospodării erau alimentate cu energie electrică. Astăzi, 102 sunt conectate provizoriu, iar restul vor fi reconectate pe măsură ce finalizăm lucrările”, a precizat președintele CJ Suceava.

În ceea ce privește drumurile județene afectate, pe DJ 177A, DJ 174 și DJ 174E se refac terasamentele, se decolmatează și se curăță șanțurile și podețele și se consolidează zonele afectate.

„Pe unele tronsoane circulația e deja reluată, pe altele lucrăm intens pentru redeschidere. DJ 174 este închis între km 45+000 – km 51+900 (cedări de terasament, 3 poduri afectate), iar angajați și utilaje ale Direcției Județene de Drumuri și Poduri intervin și pe tronsoane afectate de pe DJ 175A și DJ 175B”, a menționat Șoldan.

El a anunțat că marți dimineața de la ora 10:30, va fi la Casa de Cultură din Broșteni, la întâlnirea cu operatorii economici din zonă care au suferit pagube.

„În spatele fiecărei afaceri afectate sunt oameni, administratori, angajați, persoane care, de asemenea, au nevoie de sprijin pentru a își relua activitatea. Vom face inventarul pierderilor și vom stabili concret cum putem să îi ajutăm”, a spus președintele CJ.

Gheorghe Șoldan a subliniat că demersul său și al autorităților județene de reconstrucție a Broșteniului nu înseamnă doar case refăcute, ci înseamnă lumină și curent electric în gospodării, drumuri practicabile, afaceri repornite și comunități care reintră în normalul vieții de dinainte de inundațiile devastatoare de acum două săptămâni.

„Mulțumesc tuturor instituțiilor, organizațiilor non-guvernamentale, asociaților, voluntarilor și societăților care lucrează zi de zi pentru a reda normalitatea în Broșteni. Împreună, vom reuși!”, a transmis Gheorghe Șoldan.