Președintele CJ Suceava: După ani de așteptare, două drumuri județene, la Voitinel și Șaru Dornei, au fost modernizate în primul an de mandat

Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, luni, finalizarea asfaltării a două drumuri județene, marcând un nou pas în modernizarea infrastructurii rutiere din județ, realizat în primul an al mandatului său.

Astfel, potrivit lui Șoldan, pe DJ 178F, un tronson de aproximativ 3 kilometri pe raza comunei Voitinel a fost reabilitat cu un strat nou de asfalt.

Drumul, neasfaltat din 2014, prezenta degradări semnificative care afectau traficul.

De asemenea, pe DJ 174F, în intravilanul localității Șaru Dornei, a fost turnat covor asfaltic pe o distanță de 2 kilometri, ultima intervenție aici având loc în 2018, când carosabilul se deteriorase vizibil.

„Modernizarea drumurilor nu înseamnă doar asfalt nou și confort, ci și drumuri mai rapide și mai sigure, legături mai bune între comunități și șanse în plus de dezvoltare pentru localitățile pe care le deservesc,” a declarat președintele Șoldan.