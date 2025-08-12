Gheorghe Șoldan anunță finalizarea modernizării Drumului Talienilor: Acest drum înseamnă turism, dezvoltare și o legătură rutieră sigură prin munți



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, marți, finalizarea lucrărilor la DJ 209B, tronsonul Văleni – Stânișoara – Iesle – limita cu județul Neamț, cunoscut drept Drumul Talienilor.

Recepția lucrărilor a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, marcând un moment important pentru conectivitatea între județele Suceava și Neamț, de la Mălini la Borca.

„ Este un proiect început în vremea fostei administrații, care face legătura între județele Suceava și Neamț, de la Mălini la Borca. Țin să subliniez eforturile primarului comunei Mălini, Petru Nistor, care a fost un susținător consecvent al realizării acestui drum.,” a declarat Gheorghe Șoldan.

Drumul Talienilor, cu o istorie de peste un secol, a fost construit între 1902 și 1914, la inițiativa Regelui Carol I, pentru a facilita legătura militară și comercială între Valea Moldovei și Valea Bistriței.

Numele său provine de la meșterii italieni – „talienii” – care au contribuit la realizarea sa.

Traseul, care străbate o zonă montană spectaculoasă, cu păduri și pajiști alpine, este nu doar un drum, ci și o invitație la descoperirea frumuseților naturale ale regiunii.

„Vă invit să parcurgeți Drumul Talienilor, mai ales că, în Pasul Stânișoara, vom amenaja o poartă de intrare, o parcare generoasă și un punct de belvedere, pentru a vă bucura pe deplin de peisajele unice,” a adăugat președintele Șoldan.

Drumul are și o încărcătură istorică profundă, fiind scena unor lupte crâncene în Al Doilea Război Mondial, unde sute de soldați și-au pierdut viața. Totodată, traseul a inspirat opera literară a lui Mihail Sadoveanu, fiind parte din „drumul Baltagului” al Vitoriei Lipan.

Modernizarea tronsonului de 14,6 km a costat aproximativ 112 milioane de lei (cu TVA), fiind finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Contractul, semnat în ianuarie 2022, include o garanție a lucrărilor de 60 de luni.

„ Drumul Talienilor înseamnă pentru județul nostru mai mult decât asfalt nou, podețe și poduri reabilitate: înseamnă turism, dezvoltare și o legătură rutieră sigură prin munți,” a concluzionat Gheorghe Șoldan.