Garda Forestieră Suceava confiscă și valorifică lemnul abandonat după inundații. Până în prezent a fost predat OS Broșteni un volm de peste 3200 mc de resturi de lemn   

În urma fenomenelor meteorologice și hidrologice extreme din perioada 27-28 iulie 2025, care au afectat județul Suceava, Garda Forestieră Suceava s-a implicat activ în acțiunile de sprijin pentru diminuarea efectelor inundațiilor, sub coordonarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență din județele Suceava și Neamț.

Începând cu data de 2 august 2025, personalul Gărzii Forestiere Suceava a fost mobilizat în zonele afectate pentru a implementa măsurile dispuse de autorități.

În orașul Broșteni, trei depozite temporare au fost activate pe 1 august 2025, iar până în prezent au fost confiscate aproximativ 3.240 mc de resturi de lemn, conform procedurilor privind lemnul abandonat.

Materialul lemnos confiscat a fost predat Ocolului Silvic Broșteni al Direcției Silvice Suceava.

Procesul de confiscare și valorificare a resturilor de lemn continuă pe măsură ce noi cantități sunt identificate.

De asemenea, Garda Forestieră monitorizează zilnic cantitățile de lemn procesate și evacuate din depozitele temporare.

Până în prezent, 770 mc de tocătură de lemn au fost transportați din primul depozit constituit.

În județul Neamț, în zonele Poiana Teiului și Borca, au fost activate cinci depozite temporare pe malul lacului de acumulare, începând cu data de 7 august 2025, pentru evacuarea resturilor de lemn de pe suprafața apei.

Începând cu 8 august, s-a trecut la inventarierea și declararea ca lemn abandonat a volumului de resturi evacuate, conform procedurilor legale.

Pentru alte două depozite temporare activate în Borca pe 1 august, inventarierea și declararea lemnului abandonat sunt programate pentru săptămâna 11-15 august.

„Garda Forestieră Suceava va asigura în continuare monitorizarea zilnică a stocurilor de rest de lemn și a cantităților de tocătură pusă pe piață ca urmare a procesării resturilor de lemn,” a declarat inspectorul șef, Mihai Gășpărel.