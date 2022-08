Dr. Alexandru Calancea anunță că toți angajații Spitalului Județean Suceava vor trebui să acționeze pentru realizarea obiectivelor asumate în proiectul de management: Vreau să avem activitate doar în folosul pacientului

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat, vineri, după ce s-a confirmat oficial că a promovat examenul pentru funcția de conducere a prinicpalei unități spitalicești din județ că a fost un examen greu și consideră că felicitările vor trebui să-i fie adresate abia la finalul mandatului de patru ani de zile când toate obiectivele vor fi îndeplinite așa cum le-a prezentat în proiectul de management.

„Lucrurile vor trebui implementate până la finalul mandatului. Sunt obiective foarte grele și termene foarte riguroase, dar pe care m-am angajat să le realizez și să le duc la bun sfârșit la termen.Urmează un mandat greu, un mandat cu mare responsabilitate față de pacient, față de personal și față de comunitate”, a declarat dr. Calancea.

El a subliniat că mandatul de manager pe care îl va avea va fi în beneficiul pacientului.

„Am spus-o întotdeauna și o repet: vreau să avem activitate doar în folosul pacientului”, a spus dr. Calancea.

Managerul SJU Suceava a mai spus că are multe lucruri pe care vrea să le implementeze, subliniind că nu vor fi schimbări majore, dar că vrea să transmită clar care sunt prioritățile acestui spital.

„Din păcate, pandemia și cei doi ani scurși până acum ne-au împiedicat să luăm anumite măsuri, anumite lucruri să le implementăm, dar ușor-ușor vom fi liberi în a implementa ceea ce trebuie ca spitalul să funcționeze perfect”, a mai declarat dr. Alexandru Calancea.

El a menționat că va începe mandatul cu întâlniri cu șefii locurilor de muncă, iar acolo unde se impune și cu angajații pentru ca aceștia să afle care sunt obiectivele mandatului său pentru următorii patru ani.

„Cu toții trebuie să le înțelem, să le acceptăm și să mergem cu toții în acea direcție. Este cel mai important lucru cu care voi începe acest mandat. Obiectivele mele trebuie să devină și obiectivele șefilor locurilor de muncă și angajaților spitalului. Să știe în ce direcție ducem cu toții acest spital”, a spus managerul SJU Suceava.

Dr. Alexandru Calancea a mai arătat că nu poartă nimănui ranchiună, dar că oamenii trebuie să înțeleagă care sunt obiectivele sale, ale Comitetului Director, ale echipei de conducere, iar șefii de secții și angajații trebuie să meargă în această direcție.

„Nu am de plătit polițe, nu am absolut nicio problemă, nu voi schimba felul de a manageria spitalul, dar voi fi mult mai ferm în ceea ce îmi doresc pentru că am un contract de management cu obiective foarte clar stabilite. Acest contract de management se împarte tuturor șefilor locurilor de muncă și ei trebuie să fie suportul meu în a duce la bun sfârșit acest plan de management. Vom fi mult mai drastici, mult mai corecți și vom aplica legea în toate formele ei”, a subliniat managerul SJU Suceava.

El a explicat că în ultimii doi ani a fost mai dificil să fie drastic într-o perioadă cu pandemie, când personalul medical era epuizat și că a mai închis ochii în anumite locuri fără a afecta actul medical.

„E momentul să fim foarte drastici, cu aplicarea legii și nu voi face rabat în a aplica legea. Nu voi părtini pe cineva din această funcție de manager. Voi încerca să cântăresc cu aceeași măsură pe fiecare dintre angajații acestui spital.