Managerul Spitalului Municipal Rădăuți: E o problemă națională cu asigurarea medicilor urgentiști și psihiatri. Reușim să continuăm activitatea și la CPU și la Psihiatrie

Managerul Spitalului Municipal Rădăuți, dr. Flaviu Emanuel Sima, a declarat joi pentru News Bucovina că problemele care au apărut în spațiul public privind nefuncționarea unor secții ale spitalului au fost surmontate, fiind chestiuni care țin de problemele medicale ale unor medici, dar că își vor găsi rezolvarea în perioada următoare.

El a spus că a fost și este în continuare o problemă cu secția de psihiatrie unde din iunie anul trecut activează doar doi medici.

„Posturile în sistemul bugetar au fost blocate din iunie și nu am putut angaja, iar deficiența de medici psihiatri este la nivel național. Unul dintre medici are scutire medicală de gărzi și atunci nu putem ține activitatea. Nu putem ține o activitate continuă cu un singur medic. Medicii de acolo văd în continuare pacienții în ambulatoriu și fac foi de zi. Continuăm activitatea, dar nu cu regim de internare continuă”, a spus dr Sima.

El a menționat că în Compartimentul Primiri Urgențe, trei medici din patru și-au luat concediu medical.

„CPU este cea mai căutată secție unde vin pacienții cu urgențe minore sau majore. Dacă este nevoie de internare se internează, dacă nu rămân sub observație câteva ore și pleacă la domiciliu. A fost doar patru zile în care secția a activat într-un singur medic. Până la urmă am reușit să rezolvăm problema și am reușit să conving un medic să revină din concediul medical și să revină în activitate, iar acum se asigură turele complete”, a spus managerul SM Rădăuți.

Dr. Sima a explicat că trei medici din patru au avut probleme medicale și toți au trebuit să se investigheze în același timp.

„De la 1 ianuarie se deblochează posturile, căutăm medici, vor mai veni medici noi pe celelalte specialități unde avem deficiențe. Ne facem treaba cât de bine putem, dar nivelul de deficit de medici pe CPU și Psihiatrie este la nivel național, nu numai la Rădăuți. Inclusiv Câmpulung are probleme cu medicii, inclusiv Suceava face cu greu lista de medici UPU pe gărzi. Nu există medici urgentiști. Rămân în centrele mari, nu vor să vină în orașele mici. Asta este”, a spus managerul SM Rădăuți.

Dr. Sima a arătat că la Psihiatrie e o problemă veșnică la Rădăuți, dar că odată și odată o să fie rezolvată

El a spus că pentru a atrage medici acestora li se oferă primă de instalare de 1000 de euro, li se asigură apartamente unde spitalul și Primăria plătesc chiria.

„Le dăm tot ce au nevoie, numai să vină”, a spus managerul spitalului rădăuțean.

El a subliniat că se fac și investiții noi în spital și că se renovează complet secția de ortopedie cu fonduri de la Egger, Primărie și spital urmând să fie redată în folosință în luna februarie, iar apoi se vor face renovări pe singurul etaj nerenovat unde sunt secțiile de cardiologie și medicină internă , după care se încep și construcții noi.

„Începem și să construim. Trebuie să construim și lucruri noi și trainice care să rămână”, a spus dr. Sima.

Managerul Spitalului Municipal Rădăuți s-a arătat deranjat de faptul că sunt anumite persoane care transmit mesaje alarmiste privind spitalul și care vor să facă rău.

„Nu contează asta. Noi ne vom face treaba în continuare și se vor vedea rezultatele. Mi-am asumat să demonstrez că cineva din interior știe să facă mai bine decât cineva din exterior- un economist, un avocat- și că lucrurile vor merge. Dar toate acestea necesită timp. Eu sunt tânăr cu dorință de muncă și doresc ca toate lucrurile să se desfășoare corect. Am medicii de partea mea și e important lucrul acesta. Trebuie să se relaxeze și rădăuțenii să vadă că lucrurile merg”, a spus dr. Sima.

Managerul SM Rădăuți a subliniat că este bucuros că și Primăria îi este alături.

„Comunicăm și conlucrăm foarte bine și cu Primăria. Încercăm să facem o echipă astfel încât rădăuțenii să se bucure în timp de rezultatele noastre”, a declarat dr. Flaviu Sima.