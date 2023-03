VIDEO//Activistul Tiberiu Boșutar, vorbește de ancheta Der Spiegel în Suceava și despre sumele uriașe de bani  făcute din tăierile ilegale din păduri

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Activistul de mediu Tiberiu Boșutar, care a participat împreună cu o echipă internațională de jurnaliști de investigație, la o anchetă a publicației germane Der Spiegel, a explicat în exclusivitate la News Bucovina despre situația tăierilor ilegale din pădurile din județ și despre sumele uriașe, de milioane de euro, făcute din tăierile ilegale de material lemnos.

Boșutar a arătat că din ancheta Der Spiegel reiese că jumătate din tăierile ilegale din țară sunt în județul Suceava, iar jumătate din tăierile ilegale de lemn din UE sunt în România.

El a exemplificat cu datele oficiale oferite de ASFOR care prezintă că în țară se taie legal 17-18 milioane de mc de lem anual, iar în Inventarul Forestier Național publicat de Ministerul Mediului se arată că se taie anual 38 de milioane de mc de lemn.

Activistul de mediu spune că este un volum de milioane de metri cubi de lemn care se taie anual ilegal.

„E vorba de milioane de mc care se vând pe piață la negru. Dacă ar fi numai un euro pe mc și tot vorbim de pagube de milioane de euro, dar noi discutăm de marfă care se vinde cu 100 de euro/mc pentru că ceea ce e furat e clasa A și nu lemn de foc”, a spus Boșutar.

El a mai arătat că ancheta Der Spiegel are legătură cu descinderile din septembrie 2022 din județul Suceava care au avut legătură cu mai multe firme din două grupări care ar fi produs prejudicii de milioane de euro.

„Der Spiegel a venit pe fir la o parcelă din Ocolul Vama unde firma Saniral a făcut exploatare, unde am găsit că au făcut prăpăd. Acolo se știa de trei zile că vor veni controale în zonă. Toate gaterele erau oprite, toate barierele erau închise. Inclusiv, confirmă Der Spiegel, la o oră după ce am intrat în pădure a venit Gelu Puiu, șeful de ocol, exact la noi și prima reacție a lui fost: „Închideți toți telefoanele, camerele, n-aveți voie să filmați”, în fond forestier. Motiv pentru care am și scos telefonul și am început să filmez”, a spus Boșutar.

El a arătat că din pădurile României se scot ilegal milioane de metri cubi.

„Toate aceste milioane de metri cubi se scot cu ajutorul silvicultorilor”, a mai declarat activistul de mediu.

Boșutar a mulțumit tuturor activiștilor de mediu din județ care se implică în această problemă pentru că doar așa pot fi cât de cât stopate aceste ilegalități.