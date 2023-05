VIDEO//Un șofer de ride sharing a ajuns cu mașina într-o gură de canalizare neacoperită și nesemnalizată și greu de observat din autoturism la Ipotești

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un șofer de ride sharing a ajuns, duminică, să intre într-o gură de canalizare neacoperită și nesemnalizată de pe strada Ciprian Porumbescu din Ipotești unde se refac lucrările de modernizare după ce au fost făcute greșit.

Șoferul care lucrează pentru Bolt și Uber spune că a venit în zonă pentru a prelua un pasager.

„Am redus viteza și nu am văzut absolut nimic. Am intrat cu roata din față și am crezut că e o denivelare. S-a oprit mașina cu roata din spate. M-am dat jos și am văzut o groapă de cinci-șase metri adâncime”, a spus șoferul care a arătat că această groapă e un pericol atât pentru șoferi, dar și pentru pietoni.

Se pare că zona fusese semnalizată, dar respectivul semn a căzut în groapă.