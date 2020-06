Două fațete ale aceluiași eveniment și o singură concluzie: nu ne pasă – bine că s-au deschis odată terasele!!

Vă invit să facem împreună o incursiune asupra unui eveniment care putea deveni unul foarte trist pentru un tânăr sucevean, din comuna Moara. Prima data vă invit să citiți și să vă faceți o părere asupra a ceea ce a fost, citind informațiile oficiale prezentate de POLIȚIA Suceava.

Iată comunicatul de presă:

”La data de 06.06.2020, ora 18.45, un adolescent de 16 ani, din com. Moara, s-a deplasat cu bicicleta pe trotuarul din partea stângă a străzii Ștefan cel Mare din mun. Suceava, având direcția de deplasare dinspre magazinul Bucovina către esplanada din zona centrală a mun. Suceava, iar în zona Muzeului Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie a intrat în coliziune cu un panou de informare amplasat la intrarea în această instituție, paralel cu peretele clădirii.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămare corporală ușoară a biciclistului care a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de negativ.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „vătămare corporală din culpă!”

foto: facebook/Felix Smetaniuc

Buuuun!

Cui i-au întocmit dosar penal?

Primarului orașului Suceava pentru neglijență în serviciu? Directorului Muzeului pentru amplasare de panou publicitar ”UCIGAȘ”? Tănărului accidentat? Părinților acestuia?

Iată însă cum s-au văzut lucrurile prin prisma unui împătimit al plimbărilor cu Bicicleta. Este vorbna despre dl Felix D. Smetaniuc care a prezentat întâmplarea de sâmbătă seara pe contul său de facebook de unde am preluat-o și noi:

”Astăzi am fost martorul unui accident… Un copil de 16 ani, într-un moment de neatenție s-a izbit frontal cu capul de muchia superioară a panoului informativ din fața Muzeului de Istorie. Imediat m-am dus la el să văd dacă e ok, și am observat că-i curgea mult sânge din zona arcadei / tâmplei drepte, și cum acuza și dureri la nivelul încheieturii mâinii drepte (posibil să o fi luxat/fracturat) am sunat fără să stau prea mult pe gânduri la 112 și am cerut o ambulanță.

Între timp mulți au trecut nepăsători pe lângă băiatul ăsta, Emil. O singură doamnă s-a oprit și i-a oferit șervețele umede, după ce eu am rămas fără. Imediat a sosit și un echipaj de la ambulanță și i-au acordat primul ajutor, l-au bandajat și dus la spital.

Dragi copii și nu numai… Fiți atenți pe bicicletă și purtați casca! Casca este mai mult decât un accesoriu! Este vitală, iar părerea mea este că ar trebui să nu mai fie doar o recomandare, ci o obligativitate purtarea ei.

Dacă băiatul ăsta avea cască, toată treaba asta ar fi putut fi evitată, și în cel mai rău caz s-ar fi spart casca, el rămânând doar cu o sperietură și nicidecum cu o cicatrice care-l va marca pe viață…”

foto: facebook/Felix Smetaniuc

Buuun!

Iată care sunt concluziile care se impun după un asemenea incident:

Nimeni din Suceava nu va răspunde pentru accidentarea acestui copil;

Nimeni din Suceava nu este vinovat că orașul nu are piste pentru bicicliști și că aceștia trebuie sa meargă pe unde apucă ca să ajungă la destinație;

Nimeni (mai puțin o doamnă) ne se oprește să ajute un tânăr care avea capul spart și era plin de sânge!

Nimeni din administrația locală suceveană nu va face cu adevărat ceva ca acest gen de accidente să nu se mai repete și …vă garantez că NIMENI!

Și poate că cel mai trist….NIMENI nu va ști vreodată dacă nu cumva tânărul acesta nu e și el trecut pe lista cu îmbolnăviți de COVID a județului Suceava! Că doar a trecut prin Spitalul Județean Suceava!!

Sincer să fiu, nu m-aș mira!

MIHAI CHIRA