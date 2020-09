Alexandra Harja Samsonescu(Pro România): Avem nevoie de o schimbare, iar acum, în urma pandemiei, cu atât mai mult. Doar printr-o schimbare putem merge mai departe.

Candidatul Pro România la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Alexandra Harja Samsonescu, a declarat, vineri, la Flash interviu de la News Bucovina că are convingerea că în următoarea perioadă este nevoie de un om cu spirit antreprenorial la conducerea Consiliului Județean Suceava pentru că județul Suceava a fost afectat grav de pandemia de Covid-19 și că e nevoie de soluții fără precedent la o situație fără precedent.

Ea a arătat că foarte mulți suceveni și-au pierdut locurile de muncă pentru că multe afaceri s-au închis și că se așteaptă ca declinul economic să nu se oprească aici în condițiile în care OMS a anunțat că urmează un al doilea val al epidemiei.

Alexandra Harja Samsonescu a menționat că va fi nevoie în perioada următoare de o altfel de abordare a conducerii județului Suceava în special în ceea ce privește refacerea încrederii și depășirea crizei economice, dar că vor trebui abordări noi și în privința educației sau sistemului sanitar.

Ea a atras atenția că dispozitivele pentru ca elevii fără posibilități financiare să poată studia online vor întârzie să fie distribuite și că aceasta va contribui la abandonul școlar.

Mai mult, Harja Samsonescu a arătat că și bolnavii din județ care nu au Covid-19 nu beneficiază de toate facilitățile pe care le aveau înainte de pandemie, subliniind că nici până acum Spitalul Municipal Fălticeni nu a fost deschis.

Harja Samsonescu a explicat că soluția curajoasă a Pro România este să ceară forțelor politice să facă front comun și să lucreze împreună pentru interesul cetățeanului.

„Am voință, am o viziune și știu ce se întâmplă în județ și nevoile oamenilor. Nu cred că vârsta are o relevanță și nici faptul că sunt femeie nu are nicio relevanță. Trebuie să fie o schimbare. Acum, în urma pandemiei chiar e nevoie de o schimbare. Doar printr-o schimbare putem merge mai departe”, a spus Alexandra Harja Samsonescu.