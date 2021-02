Nistor Tatar își apără mandatul de primar: Bogdan Loghin nu știe să citească un buget. I-am lăsat în cont 2,3 milioane de lei și nicio datorie. Am făcut drumuri, trotuare, bazin de înot și șoseaua de centură//VIDEO

Fostul primar al municipiului Rădăuți, Nistor Tatar, a declarat, vineri, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că nu are ce să-și reproșeze pentru că la finalul mandatului de primar a lăsat în conturile Primăriei 2,3 milioane de lei și facturile achitate, iar actualul primar nu prea înțelege cum e cu bugetul.

„Am cerut public în luna decembrie să-mi prezinte o informare cu ce am lăsat la Primărie. Bogdan Loghin habar nu are de buget. Nu știe cum a ajuns la Primărie și nu știe ce să facă la Primărie”, a spus Tatar.

El a arătat că atunci când a plecat a lăsat 23 de miliarde de lei vechi în cont. (2,3 milioane de lei)

„Toate facturile erau plătite la zi. Gazul nu are legătură că e cu Servicii Comunale. În afară de apele meteo pe care nu le plăteam nici acum dacă eram primar totul a fost achitat. Nu am plătit pentru că domnii de la ACET nu-și fac treaba, nu curăță geigerele, a crescut iarba în ele. Nu fac, de aia nu am plătit. Domnul Loghin să plătească. E treaba lui. Eu am refuzat motivat factura”, a spus Tatar.

El a mai spus că lăsat în cont și cinci milioane de lei pentru plata ratei la Utilități și Mediu, dar că primarul actual a pierdut acești bani pentru i-a luat înapoi Guvernul deoarece nu s-a făcut plata până în 31 decembrie.

Nistor Tatar a mai spus că primarul Loghin a afirmat că bugetul pe dezvoltare al municipiului este de 500.000 de euro, dar că este în eroare.

„Habar nu are. 500.000 de euro sunt banii pe care i-am lăsat eu în fondul de rulment și care îi va folosi pentru dezvoltare”, a spus Tatar care afirmă că primarul Loghin nu știe să citească un buget.

Tatar a spus că anul trecut bugetul pe dezvoltare al municipiului a fost de 19 milioane de lei și că s-au cheltuit 11,1 milioane de lei, iar pe funcționare a fost 40,6 milioane de lei.

El a menționat că în mandatul lui „a atacat” 25 de kilometri de drumuri, 3 kilometri de trotuare, bazinul de înot, am adus banii și s-a făcut centura.

„Dacă nu era PSD și nu era Tătar nu era centura, ca să fie clar”, a spus fostul primar.