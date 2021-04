Managerul SJU Suceava, Alexandru Calancea: Eu cred că ne-am lăsat prea mult călcați în picioare și n-am avut încredere suficientă în noi. Se vede în momentul de față că populația a înțeles, se vede că populația știe să respecte, populația s-a sacrificat și iată că astăzi Suceava este pe un loc fruntaș

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că este încrezător că Suceava își va reveni, semnalul fiind că județul este singurul din țară cu o incidență de sub 1 caz la mia de locuitori și că și-a învățat lecția dură a acestei pandemii, dar crede că în urmă cu un an măsurile luate în Suceava au fost prea dure.

„Am speranța aceasta că Suceava își va reveni și că Suceava își va arăta adevărata față. Cred că este momentul să avem mai multă încredere în noi, să fim corecți cu ceea ce facem, pentru că rezultatele apar”, a spus Calancea.

El a recunoscut că Suceava a avut un an 2020 tragic, cu evenimente pe care nimeni nu le mai dorește nici să le rememoreze și nici să le repete.

Alexandru Calancea a evitat să comenteze deciziile din acel moment, dar consideră, din punctul său de vedere, ca și om, că, într-adevăr, au fost măsuri prea dure pentru Suceava.

„Am exagerat cu toții, a fost un început al acestei pandemii greu pentru fiecare. Nu știam la ce să ne așteptăm. Au fost măsuri drastice, poate prea dure, nu pot să comentez, dar cred că nejustificat Suceava a fost îngenunchiată în acel moment”, a declarat managerul SJU Suceava.

El a subliniat că acum Suceava este singurul județ „cu verde” din țară ceea ce este foarte bine.

„Avem sub 1 la mie, ceea ce este un procentaj extrem de bun. Lucrul acesta se simte și în Spitalul Județean Suceava și în spitalele Covid din județ. Prin funcția de coordonator al spitalelor Covid de la nivelul județului Suceava, pot să vă spun că aceeași situație se simte și se vede și la nivelul spitalelor din jur, mai puțin spitalul din Vatra Dornei unde este o zonă cu o rată de infectare mai mare decât cea a județului”, a spus Calancea.

Managerul SJU Suceava a subliniat că ultimul an a fost foarte greu, un an în care colegii săi au muncit până la epuizare.

„Foarte puține ajutoare am primit din partea celor care erau îndreptățiți să o facă. Avem și în perioada actuală foarte puțini rezidenți, 4-5 rezidenți veniți de la Iași și București și voluntari care ne-au ajutat. În rest nu prea am avut. Am scos posturi la concurs, dar din păcate foarte puțini care s-au prezentat și au și luat aceste examene”, a declarat dr. Alexandru Calancea.

El a reiterat că Suceava a fost etichetată pe nedrept în diferite feluri la acea dată.

„Eu cred că ne-am lăsat prea mult călcați în picioare și n-am avut încredere suficientă în noi. Se vede în momentul de față că populația a înțeles, se vede că populația știe să respecte, populația s-a sacrificat și iată că astăzi Suceava este pe un loc fruntaș. Eu spun că ne vom menține această poziție și este un început pentru revenirea Sucevei. Vreau să ne menținem în această zonă de sub 1 la mie”, a mai declarat dr. Calancea.

El cred că la acea dată nu s-a știu gravitatea problemei cu care se confruntă.

„Nu am respectat regulile, poate că am luat-o prea ușor această pandemie și am ajuns atunci la o rată de infectare foarte mare, lucru care se întâmplă acum în alte zone ale țării. Dacă ar fi să comparăm, ar trebui să fie ceea ce am trăit noi atunci și regulile drastice impuse de autorități, ar trebui să se aplice peste tot. Nu mai contează. Eu cred că ne-am învățat lecția dură a acestei pandemii. Eu cred că trebuie să privim în viitor, eu cred că trebuie să privim cu încredere și Spitalul Județean Suceava este alături de toți concetățenii noștri pentru a depăși aceste momente dificile ale pandemiei”, a declarat Alexandru Calancea.

El a mai spus că Spitalul Județean Suceava trebuie să revină la normalitate, iar oamenii trebuie să-și recapete încrederea în spital.

„Acesta a fost un deziderat al meu de la început. Eu sunt medic și îmi doresc un act medical de calitate la acest spital. Sunt multe lucruri care ne-au stigmatizat, multe lucruri care ne-au împiedicat, multe lucruri pe care le-am făcut greșit, noi, ca oameni, noi, ca și cadre medicale, dar eu spun că este momentul în care să strângem rândurile, momentul în care să ne unim cu toții pentru că, ați văzut, doar singuri, prin forța noastră putem să depășim aceste momente critice”, a declara Alexandru Calancea.