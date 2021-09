Deputatul PNL Ioan Bălan spune că Programul Anghel Saligny, corect implementat, va contribui în mod real la dezvoltarea întregii Românii: Acest program trebuie să contribuie prioritar la dezvoltarea comunităților sărace, din mediul rural sau din mediul urban mic, care nu au resurse pentru investiții

Deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan, vicepreședinte regional al PNL, a susținut, în Parlament, o declarație politică în care a arătat că îi este imposibil să înțeleagă opoziția vehementă a unor miniștri și parlamentari cu privire la adoptarea unui program de dezvoltare pentru România, respectiv Programul Anghel Saligny.

„Nu pot decât să cred că acei politicieni nu au călcat niciodată într-o comună săracă, unde ulițele nu au văzut niciodată asfalt sau pietriș, unde apa se scoate în continuare cu ciutura din fântână, unde canalizarea e un cuvânt necunoscut, iar copiii merg în școli care nu au mai fost renovate de la căderea comunismului. Despre dispensare, grădinițe sau alte servicii publice, ce să mai vorbim! Acei politicieni care se opun dezvoltării României sărace, României rurale, nu fac cinste încrederii pe care românii și-au pus-o în ei!”, a spus Ioan Bălan.

El a menționat că susține de ani de zile faptul că administrațiile publice locale de mici dimensiuni, din comune și din orașele mici, nu au nici cea mai mică șansă să se dezvolte prin forțele proprii, pentru că actualul sistem de finanțare a bugetelor locale nu le asigură banii nici măcar pentru minima funcționare.

„Așadar, singura speranță pentru ca miile de comune și mici așezări urbane să se poată dezvolta rămâne în finanțarea proiectelor de investiții prin programe naționale finanțate de Guvern și din fonduri europene nerambursabile. Încă de anul trecut, de când în județul Suceava a fost pusă în funcțiune prima investiție de extindere a rețelelor de gaze pentru populație în mediul rural, am susținut necesitatea unui program național de dezvoltare, care să țintească prioritar exact acele așezări care au cea mai mare nevoie de apă, canalizare, gaze naturale, drumuri asfaltate, poduri, școli, dispensare și grădinițe”, a spus Bălan.

El a adăugat că faptul că PNL a înțeles necesitatea finanțării într-un program multianual de investiții a acestor proiecte nu poate să fie decât apreciat și susținut de toți politicienii de bună-credință.

Ioan Bălan a precizat că el își rezervă întotdeauna dreptul de a se bucura de reușita unui proiect sau program, nu atunci când se lansează, ci atunci când se finalizează.

„Pentru acest motiv am afirmat că este crucial modul în care Programul Național de Dezvoltare Anghel Saligny va fi implementat. Noi am mai avut în ultimii ani programe care fie nu și-au atins în totalitate obiectivele, fie s-au îndepărtat puternic de ele. Alte programe au fost doar anunțate și apoi uitate, pentru că nu au mai fost bani. De aceea, consider că este extrem de important ca proiectele de dezvoltare finanțate prin acest program să nu ajungă tot în unitățile administrativ-teritoriale bogate, deja dezvoltate, care au bugete mari pentru investiții și care au acces și la fondurile europene nerambursabile”, a explicat deputatul liberal sucevean.

El spune că proiectele finanțate prin Programul Anghel Saligny trebuie să contribuie prioritar la dezvoltarea comunităților sărace, din mediul rural sau din mediul urban mic, care nu au resurse pentru investiții.

Mai mult, Ioan Bălan arată că, de asemenea, calitatea lucrărilor executate prin acest program trebuie monitorizată permanent și verificată cu maximă atenție.

„Nu aș vrea să aud ca în trecut că iarăși s-a turnat asfalt peste noroi, că apa curentă nu este potabilă sau că tavanul dintr-o școală s-a prăbușit, deși a fost renovat. Anul trecut, Guvernul PNL a finanțat numai acele investiții care întruneau condițiile de calitate, mod lucru pe care mi l-aș dori permanentizat și aplicat cu strictețe în Programul Anghel Saligny”, a mai declarat Ioan Bălan.

El a mai arătat că unul dintre obiectivele majore ale acestui program trebuie să fie eliminarea decalajelor de dezvoltare din interiorul României.

„Altfel spus, Moldova, Oltenia sau Valea Jiului, zonele cel mai puțin dezvoltate din țara noastră, ar trebui să fie principalele beneficiare ale Programului Național de Dezvoltare Anghel Saligny. Am convingerea că dacă va fi corect implementat, acest program va contribui în mod real la dezvoltarea întregii Românii, nu numai a unei părți din țara noastră”, a conchis Ioan Bălan.