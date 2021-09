Deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu: Am obținut avizul CES pentru legea prin care salariul minim să fie egal cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil, marți, propunerea legislativă pentru modificarea si completarea OUG 217 din 2000 privind stabilirea valorii coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă, care devine salariul minim brut pe economie, garantat în plată, proiect inițiat de parlamentarii AUR din Parlamentul României.

Proiectul a fost sustinut in fata Consiliului Economic si Social(CES) de deputatul AUR de Suceava Florin Pușcașu în numele copreședinților AUR.

Acesta a sustinut in fata CES că “pragul săraciei poate fi considerat coșul minim de consum și este necesar ca salariul minim pe economie să fie la valoarea coșului minim de consum calculat ultima dată de specialiști la suma de 2.818 lei în septembrie 2020, conform formulelor existente”.

El a mai spus că Guvernul României și Institutul Național de Statistică nu vor să actualizeze această valoare și nici ca valoarea coșului minim să devină salariul minim, drept pentru care trebuie obligați prin lege și este necesar ca aceștia să nu modifice caracteristicile coșului minim de consum.

Deputatul Florin Lucian Puscasu a mai adaugat:

“Necesitatea acestei propuneri a reieșit din scumpirile care au scapat de sub control in 2021. De asemenea, în trecut au avut loc creșteri mai mari care s-au înregistrat la capitolul cheltuieli pentru alimentație cu +5,5% mai mult în septembrie 2020 față de septembrie 2019 (comparativ cu+3,8% în septembrie 2019 față de septembrie 2018). Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 6.194 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 4.597 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 2.818 lei pe lună. Propunerea legislativă vizează ca valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă, calculată la nivelul lunii septembrie 2020, în sumă de 2818 lei să fie salariul minim brut pe economie garantat în plată și să fie indexată în fiecare an până la 01 decembrie de către INS pentru a fi preluată în fundamentarea bugetului de stat pentru anul următor.”

Practic” trebuie sa luam bani din eliminarea ori impozitarea pensiilor speciale si din stoparea risipei banului public, respectiv de la izolete, panselute,etc. Este necesar ca achizitia de vaccinuri sa nu fie facuta mai mai mult decit este necesar, trebuie eliminate cheltuielile cu studiile de fezabilitate care nu ajung niciodata la finantare. De asemenea, trebuie eliminate cheltuielilor neeconomicoase si achizitia de masini scumpe facute de institutiile de stat pentru ca trebuie sa ne asiguram ca nici un roman nu traieste sub pragul saraciei”, a conchis Florin Pușcașu.