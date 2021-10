Președintele USR Suceava, senatorul George Mîndruță: Nu putem să fim „bătuți” mereu cu palma peste ceafă de Florin Cîțu. Așteptăm de la partenerii noștri să-și lase orgoliile la o parte, să accepte dialogul și să formăm un guvern//VIDEO

Președintele USR Suceava, senatorul George Mîndruță a apreciat, vineri, la Exclusiv la Miezul Zilei de la News Bucovina că nominalizarea lui Dacian Cioloș pentru formarea unui nou Guvern nu a fost o decizie surprinzătoare pentru că acesta este un politician foarte experimentat și care va fi o sarcină destul de dificilă, este de părere senatorul USR PLUS, George Mîndruță.

”Nu știu exact părerile altora, dar din punctul meu de vedere, a fost, și nu a fost o decize surprinzătoare, pentru că am ajuns să îl cunosc pe Dacian Cioloș. Acesta este un politician foarte experimentat. Nominalizarea lui ca premier desemnat să facă un nou guvern, a fost o veste care m-a bucurat, dar m-a și îngrijorat în același timp, pentru că îmi dau seama că are o sarcină destul de dificilă”, a declarat senatorul USR George Mîndruță, în emisiunea Exclusiv la Miezul Zilei, de la News Bucovina.

Potrivit senatorului USR PLUS de Suceava, Partidul Național Liberal, prin vocea lui Florin Cîțu, s-a dovedit un partener destul de dificil în ultimele luni.

”Florin Cîțu este singurul vinovat pentru această criză politică. Noi am spus asta ori de câte ori am avut ocazia. USR PLUS nu combate sau nu acuză relația cu PNL per total, ca partid. Singurul care a luat decizii unilaterale, și care au surprins și mulți dintre colegii lui de partid este Florin Cîțu. Toate au început cu demiterea lui Vlad Voiculescu, apoi permanenta opoziție la dorința de reforme pe care noi am avut-o în tot acest an de guvernare și culminând cu demiterea lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției. Problemele lor nu se rezolvă așa, nu se rezolvă ducând o guvernare în criză și, implicit, provocând o criză internă, pe lângă celelalte două deja existente. În tot acest context, nu ne mai trebuia și o criză politică”, spus senatorul USR PLUS.

Totodată, senatorul George Mîndruță este de părere că retragerea de la guvernare a fost una normală, dar că a fost luată cu greu.

”Nu putem să stăm, să fim ”bătuți” mereu cu palma peste ceafă de Florin Cîțu. Ne pare rău că s-a ajuns aici, iar dovada bunei noastre credințe este tocmai oferta, disponibilitatea noastră de a nominaliza un prim-ministru, ofertă acceptată de președintele în funcție”, a declarat senatorul USR PLUS.

”Semnalul pe care noi îl așteptăm de la partenerii noștri este să își lase orgoliile la o parte, să accepte dialogul și să formăm un guvern pe care săptămâna viitoare să îl ducem în Parlament pentru a fi votat”, a transmis senatorul George Mîndruță, în emisiunea Exclusiv la Miezul Zilei, de la News Bucovina