Deputatul PSD Mirela Adomnicăi: România a ajuns bombă epidemiologică pentru întreaga Europă ca urmare a deciziilor luate de cei care ne-au guvernat toată vara, iar de luni vor fi noi restricții

Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicăi a declarat, joi, într-o conferință de presă, că România a ajuns „bomba epidemiologică” a Europei din cauza deciziilor guvernanților și că aceștia nu s-au îngrijit să asigure testare în masă și tratamente pentru cei depistați cu Covid-19.

Adomnicăi a arătat că de luni urmează să fie luate măsuri restrictive, că școala se întrerupe două săptămâni și totul este generat de situația epidemiologică gravă în care s-a ajuns din cauza proastei gestionări a epidemiei.

Ea a menționat că încă din iarnă campania de vaccinare a debutat favorabil, iar România era între primele țări în ceea ce privește vaccinarea populației.

„Acuzele că românii nu sunt informați, nu sunt educați, că sunt analfabeți funcționali și din această cauză nu vor să se vaccineze aproape 70 la sută dintre români sunt nefondate. Am ajuns în situația asta, cu aproape cea mai proastă rată de vaccinare în mai puțin de câteva luni de zile din cauza greșelilor pe care le-au făcut cei care trebuiau să gestioneze campania de vaccinare și pregătirea valului patru”, a spus Adomnicăi.

Ea a subliniat că greșeala principală a fost modul în care strategia de comunicare a fost susținută de politicieni și nu de specialiști.

„Ne-am relaxat ca urmare a deciziilor luate de cei care ne-au guvernat toată vara astfel încât am ajuns să devenim o bombă epidemiologică pentru întreaga Europă motiv pentru care avem o delegație a OMS pentru două luni de zile. Am reușit să speriem întreaga Europă. Stăm cu mâna întinsă la alte state membre ale UE pentru a primi medicamente pe care nu am fost în stare să le achiziționăm încă din primăvară când toți specialiștii atenționau că urmează valul patru”, a mai declarat Adomnicăi.

Deputatul social-democrat sucevean a reamintit că PSD a cerut dublarea campaniei de vaccinare cu o campanie de testare, eventual gratuită, pentru că existau finanțări ale UE care au fost ratate și care ar fi asigurat milioane de teste care dacă ar fi fost folosite în țară s-ar fi limitat răspândirea virusului, ceea ce era de dorit.

„De luni se vor închide școlile, vor fi restricții, dar nu am auzit niciun anunț cum vom dubla aceste restricții cu măsuri neluate.Campanie de testare pentru cei care au anumite suspiciuni. Nu am auzit de accesul românilor la medicamente”, a mai spus Mirela Adomnicăi.