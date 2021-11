Consilierul local PSD Rădăuți Florin Preda cere conducerii PSD să-i anuleze excluderea din partid pentru colaborare cu PNL în Consiliul Local: Acum se face alianță națională PSD-PNL

Consilierul local PSD Rădăuți Florin Preda a transmis o scrisoare deschisă către Biroul Politic Județean PSD Suceava în care cere să-i fie anulată hotărârea de excludere din partid.

În scrisoarea adresată conducerii PSD Suceava cât și Biroului Politic Județean PSD Suceava și solicită revocarea hotărârii de excludere a sa din partid prin retragerea sprijinului politic pentru că motivele, la acea vreme, se bazau pe alianța sa cu Partidul National Liberal în cadrul Consiliului Local Rădăuți.

„Solicit acest lucru dat fiind faptul că acum se propune realizarea unei alianțe între PSD și PNL la nivel național, iar în spiritul acestei alianțe, ar trebui anulată și hotărârea de excludere”, arată Preda.

El își fundamentează cererea și pe declarația președintelui organizației PSD Suceava Ioan Stan care a spus :”traversăm o perioadă în care jocurile politice și orgoliul politic nu-și au locul”.

„În același spirit am acționat și eu la vremea aceea și am fost propus spre excludere și eu am considerat că nu era cazul sa sacrificăm interesele comunității rădăuțene pentru jocurile și orgoliile președintelui PSD Rădăuți, Nistor Tatar. Așa că îl invit pe domnul președinte Ioan Stan să dovedească faptul că declarațiile în presa nu sunt doar vorbe goale sau doar scuze de moment și să acționeze întocmai în vederea anulării hotărârii”, mai arată Florin Preda.