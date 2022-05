Senatorul Ioan Stan: Ar fi fost bine ca partenerii noștri de coaliție să fi admis colaborarea cu PSD încă de anul trecut încă din faza de elaborare a PNRR

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a arătat că era bine dacă PSD colabora cu actualii parteneri din guvernare încă din faza de elaborare a PNRR pentru că acum, în cele din urmă, PNL a fost nevoit să recunoască că PSD a avut dreptate în privința irigațiilor și să admită că neincluderea acestora în PNRR a fost o mare greșeală.

„De altfel, ori de câte ori ne-am aflat la guvernare, am susținut mereu importanța dezvoltării sectorului agricol, siguranța alimentară a țării fiind tot timpul o prioritate pentru partidul nostru. Din acest motiv am alocat o atenție deosebită în precedentele guvernări dezvoltării sistemelor de irigație la nivel național. Asta pentru că am înțeles potențialul economic al agriculturii Românești precum și perspectiva de dezvoltare agricolă a țării”, a declarat Ioan Stan.

El a precizat că PSD a cerut includerea irigațiilor în PNRR încă de când era în opoziție însă s-a lovit nu doar de refuzul celor de la USR – artizanii PNRR – ci și de competența precară a fostului ministru al Agriculturii din cauza căruia Comisia Europeană a eliminat capitolul irigațiilor din proiectul României.

„Considerăm că este regretabil că s-a pierdut timp, bani și că fermierii români nu primesc nimic din prima tranșă a PNRR, care va fi accesată în curând, așa cum vor primi fermierii din Italia sau Spania care vor accesa miliarde de euro pentru sistemele de irigații”, a arătat Ioan Stan.

El a spus că din această cauză acum guvernanții vor fi nevoiți să negocieze condiții mult mai dificile decât la început.

„Ar fi fost bine ca partenerii noștri de coaliție să fi admis colaborarea cu PSD încă de anul trecut, în faza de elaborare a PNRR, pentru că, indiferent de context, datoria noastră, a politicienilor, este să punem pe primul lor interesul românilor. Sperăm ca măcar acum, în al 12-lea ceas, să existe un consens și o acțiune eficientă care să includă finanțarea irigațiilor în PNRR și pentru țara noastră”, a concluzionat Ioan Stan.