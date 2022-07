Primarul din Gura Humorului, Marius Ursaciuc, anunță că nimeni nu se va atinge de o frunză din Parcul Central: Voi propune Consiliului Local ca tema de proiectare de amenajare a zonei centrale să excludă parcul actual

Primarul orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a declarat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că în ceea ce privește reamenajarea zonei centrale a orașului nimeni nu se va atinge de parcul central și că el personal va propune și va susține cu argumente în ședința Consiliului Local excluderea din tema de proiectare a zonei parcului.

Primarul Marius Ursaciuc a explicat că a început demersurile pentru reamenajarea zonei centrale a orașului pentru că urmează ca imobilul unde a funcționat centrul cultural și restul clădirii cinematografului să fie demolate.

„A fost finalizat Centrul Cultural care până la sfârșitul anului va funcționa într-o altă locație, iar starea tehnică a clădirii în care acesta a funcționat și ceea ce a mai rămas din fostul cinematograf impune demolarea”, a spus primarul care a subliniat că nu se putea recurge la demolarea clădirii atât timp cât acolo funcționa o unitate de cultură.

„Ținând cont că centrul orașului este al tuturor și nu al meu sau al altcuiva am comandat un studiu de fezabilitate care să realizeze în tema de proiectare câteva elemente începând cu amenajarea zonei centrale a orașului, crearea unei punți de legătură între cele două maluri ale râului Humor, pietonală și velo, realizarea Parcului Ciprian Porumbescu în capătul dinspre Câmpulung Moldovenesc, pe partea stângă a podului și realizarea unei legături pietonale și velo pe dig, sau în zona digului, între zona centrală și Parcul Ariniș”, a menționat Marius Ursaciuc.

El a precizat că în Consiliul Local a fost lărgită tema de proiectare incluzând și zona din fața Casei Afacerilor.

Primarul a mai spus că după ce s-a prezentat în Consiliul Local prima variantă a proiectului, aceasta a fost îmbunătățită și s-a prezentat a doua variantă, iar apoi s-a lansat o dezbatere publică și că și-a dorit să fie o dezbatere la care să participe cât mai mulți locuitori.

„După ce se discută, se îmbunătățește un proiect, el trebuie să aibă o formă tehnică, iar după aceea avem posibilitate, prin fondurile structurale care sunt cu fonduri prealocate, ca la începutul anului viitor să putem finanța un proiect care să întrunească sufragii cât mai universale”, a declarat Ursaciuc.

El a arătat că în cadrul dezbaterilor s-a prezentat ceea ce arhitecții au propus și au fost invitați locuitorii să participe, timp de două luni, la aceste discuții și că s-a acționat în așa fel încât proiectul să fie adus la cunoștința cât mai multor humoreni, iar cei care au participat aveau posibilitatea să transmită opiniile legate de proiect urmând ca după dezbaterea publică să fie prezentată varianta finală care reiese din discuțiile cu oamenii.

Marius Ursaciuc a mai spus că după prezentarea proiectului a apărut o agitație privind soluția legată de parcul central și că se discuta ca și cum deja se pregătesc drujbele să se taie parcul.

„Nu mi-am dorit niciodată ca orașul Gura Humorului să fie câmpul de bătălie a unor orgolii. Pentru că m-am operat de foarte mult timp de orgolii, văzând că tot scandalul este legat de parc, m-am întâlnit cu cei nemulțumiți. Am aflat din ceea ce am discutat că, cel puțin teoretic, problema era a parcului. Dacă asta este problema, m-am bucurat pentru că nu are nimeni nimic cu el. Chiar multe lucruri erau prezentate ca lucruri foarte bune și erau făcute în mandatul meu. Dacă asta este zâzania și nimeni nu mai vorbește de efectele de fluidizare a circulației, de faptul că intenția noastră este să redăm toată zona centrală pietonilor, după întâlnirea pe care am avut-o, am luat decizia ca în ședința de Consiliu de mâine să propun eu Consiliului Local micșorarea temei de proiectare a amenajării de la limita parcului. Nicio frunză. Dacă ăsta e motivul, tema de proiectare va fi modificată în Consiliul Local și presupun că voi fi suficient de convingător. Deci, în tema de proiectare nu se atinge nimeni de la limita parcului”, a declarat Marius Ursaciuc.

El a subliniat că tema de proiectare va exclude parcul actual.

„Mai mult decât atât, zona verde pe care o vom oferi humorenilor se va dubla. Și în proiectul existent nu facem nicio construcție la suprafață. Nu e nicio casă, nu e niciun interes economic”, a explicat primarul orașului Gura Humorului.