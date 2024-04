Gheorghe Flutur, la Vatra Dornei, alături de Marius Rîpan: Am venit să-l sprijin, să-l ajut, să garantez în fața dornenilor pentru el. Știe, poate, a dovedit și umăr la umăr cu mine va face ceea ce trebuie pentru dorneni

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost , joi, la Vatra Dornei, unde împreună cu viceprimarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, candidatul PNL la funcția de primar al municipiului, au vizitat mai multe șantiere. Acesta a anunțat că vineri încep lucrările la baza de agrement din Lunca Dornei, un proiect de circa 7 milioane de euro, finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI), care presupune construirea a 3 bazine de înot acoperite, care se pot folosi pe toată perioada anului. În aceste condiții, turiștii care vizitează stațiunea vor avea și alte posibilități de a petrece timpul liber și concediul.

„Am venit la Vatra Dornei alături de Marius Rîpan, să-l sprijin, să-l ajut, să garantez în fața dornenilor pentru el. Dorna s-a schimbat în bine la față”, a spus Flutur.

El a declarat că chiar de vineri începe construcția proiectului ce prevede trei bazine de înot din care unul semiolimpic.

„Vor fi bazine pentru adulți și pentru copii, totul în sistem acoperit și iarna să fie folosite, sală de bowling, zone de agrement, atracție pentru turiștii de la Vatra Dornei. La Dorna Parcul Veverița are un proiect curajos pentru turismul activ, pentru tineri”, a spus Flutur.

El a mai declarat la Vatra Dornei se lucrează intens pentru aducțiune de apă și canal, proiect de 7 milioane de euro din fonduri europene ce este în plină desfășurare.

„Vatra Dornei și Marius Rîpan au la activ peste 32 de kilometri de străzi asfaltate în ultima perioadă. Vatra Dornei are peste 30 de km de rețele de gaze naturale trase în zona caselor, dar și la centrala termică unde sunt racordați peste 6000 de beneficiari”, a spus Flutur.

El a mai declarat că la Vatra Dornei s-a modernizat centrul și stațiunea arată ca o perlă a zonei de munte a Bucovinei.

„Într-adevăr s-a schimbat la față iar eu vin aici în calitate de președinte de Consiliu Județean, dar și de garant pentru a sprijini în continuare Dorna. Am adus gazul metan aici, am ajutat la consolidarea și salvarea Cazinoului Băilor de la Vatra Dornei, am modernizat drumuri și lucrăm la deschiderea drumului prin Pasul Bilbor, deschiderea la Autostrada A 8, la Toplița. Avem investițiile de pe Valea Someșului, drumul Grădinița-Coșna, o legătură din nou cu Ardealul. S-au modernizat drumuri pe Valea Bistriței și pregătim de la Cârlibaba spre Bobeica-frontiera cu Ucraina de la Izvoarele Sucevei. Sunt câteva din perspectivele de dezvoltare a zonei Dornelor. E nevoie de un suflu tânăr, de Marius Rîpan care știe, poate, a dovedit și umăr la umăr cu mine va face ceea ce trebuie pentru dorneni”, a concluzionat Gheorghe Flutur.