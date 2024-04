Ion Lungu își apără cele cinci mandate de primar și îi transmite lui Vasile Rîmbu că Suceava e deja în fruntea țării

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, marți, într-o conferință de presă la sediul primăriei că deși nu este în campanie electorală trebuie să corecteze anumite declarații și a transmis lui Vasile Rîmbu, care a anunțat că este pregătit să ducă Suceava în fruntea țării așa cum a făcut la Spitalul Județean, că Suceava este deja între orașele din fruntea țării.

„Am văzut că PSD, când a depus listele vrea să ducă Suceava în fruntea țării. Vreau să le aduc la cunoștință, poate nu știu, dar Suceava este de mult în fruntea țării. Este doar un exemplu proiectul în care suntem în primele trei orașe din România în cele 100 de orașe europene (inteligente și neutre climatic până în 2030 n.r.) alături de Cluj și sectorul 2 din București”, a spus Lungu.

El a arătat că Suceava este singurul oraș din România cu transport public ecologic în totalitate, urmează transportul metropolitan și singurul oraș din țară care are încălzirea cu biomasă.

„Suntem în fruntea țării și vreau să le aduc la cunoștință celor de la PSD că Suceava este de mult în fruntea țării”, a spus Ion Lungu.

Candidatul PSD la funcția de primar al Sucevei, Vasile Rîmbu, a declarat, luni, că dorește să aducă Suceava în fruntea țării așa cum a făcut și cu Spitalul Județean Suceava pe care din codaș l-a făcut fruntaș.

„Aduc în prim plan ceea ce am făcut la Spitalul Județean care, știți cu toții, era la momentul la care am poposit acolo, codaș și, în cele din urmă, l-am adus în fruntea țării. Vreau să vă spun că atunci când am ajuns la Spitalul Județean nu aveam o experiență sau o expertiză chitită pe acel domeniu, dar hotărârea și ambiția pe care am pus-o în joc a făcut să ajungem acolo unde ne-am dorit cu toții. Așa vom proceda și cu orașul: îl vom aduce în fruntea țării”, a arătat Vasile Rîmbu.