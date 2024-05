George Șoldan, la Capu Câmpului, după ce a aflat că localnicii sunt intimidați de primar să voteze într-un anumit fel: Nimeni nu ar trebui să se teamă să își exprime liber opțiunile politice

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, deputatul Gheorghe Șoldan, a declarat, luni, că a constatat cu stupoare că în comuna Capu Câmpului oamenii sunt intimidați de primarul în funcție că știe exact cu cine votează fiecare și că întâlnirea electorală organizată în comună nu s-a filmat întrucât localnicii care au participat au spus că nu vor să aibă probleme pe la primărie.

Deputatul Gheorghe Șoldan a spus că a auzit că „doamna primar știe cu cine votează fiecare” chiar acasă la Gheorghe Flutur, în Capu Câmpului, o comună condusă de aproximativ opt ani de o doamnă primar.

„Și nu am auzit-o de la un om sau doi, ci de la mai mulți locuitori cu care m-am întâlnit, împreună cu colegii din PSD Suceava, pentru a o susține pe candidata noastră la funcția de primar, Diana Rodica Catargiu. Este prima oară în această campanie electorală când nu am filmat întâlnirea și am făcut doar câteva fotografii, împreună cu colegii noștri de pe plan local”, a precizat deputatul.

El a adăugat că locuitorii au spus echipei de campanie a PSD că se tem de repercusiuni și, pentru a evita problemele pe la primărie, mai bine își văd de treabă.

„Unii m-au întrebat direct dacă este posibil ca doamna primar să știe cum votează, pentru că așa li s-a transmis prin intermediari. Le-am răspuns că acesta este doar un mesaj de intimidare și că doar ei vor ști ce au votat în cabina de vot, nimeni altcineva. Oameni buni, nimeni nu ar trebui să se teamă să își exprime liber opțiunile politice. Nu doar la Capu Câmpului, în orice localitate. Democrația înseamnă să avem dreptul de a alege fără frică. Teama este, de fapt, la cei care au astfel de mentalități învechite. Este o teamă că, într-o bună zi,vor pierde puterea, iar acea zi se apropie”, a mai declarat Șoldan.

El a spus că Diana Rodica Catargiu este propunerea PSD Suceava pentru funcția de primar la Capu Câmpului.

Candidatul PSD este absolventă de Drept, mamă a doi copii, pedagog dedicat și fost consilier local și dorește să aducă schimbări reale în Capu Câmpului respectiv înființarea unei piețe agroalimentare pentru producătorii locali, acces liber la pășunat, o bază sportivă, dispensar medical complet, grădiniță cu program prelungit, promovarea agroturismului, îmbunătățirea semnalului de telefonie, extinderea utilităților și modernizarea drumurilor comunale sunt parte dintre proiectele Diana Rodica Catargiu.

„Pe 9 iunie, echipa noastră va fi prezentă la Capu Câmpului pentru a se asigura că procesul electoral se va desfășura în deplină siguranță și transparență, iar fiecare vot este numărat corect. Votul dumneavoastră pe 9 iunie este esențial. Fiecare vot contează pentru un viitor mai bun pentru Capu Câmpului și pentru județul Suceava”, a transmis cu încredere Gheorghe Șoldan