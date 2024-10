Gheorghe Flutur, mesaj cu tâlc de la Capu Câmpului: Cine crede astăzi că e pe cai foarte mari și a cucerit totul să știe că în democrație totul se întoarce

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, duminică, la învestirea primarului comunei Capu Câmpului, Marcela Elena Bîrsan, subliniind în discursul său că e nevoie de unitate a tuturor consilierilor locali care să lase deoparte supărările politice din campania electorală și să acționeze pentru comunitate.

El a arătat că în PNL această unitate va continua și a arătat că toți parlamentarii PNL de Suceava sunt la această ședință de învestire a primarului liberal de la Capu Câmpului.â

„Un gest foarte frumos. Sunt aici trei deputați și un senator, colegi de la Suceava. E o formă de respect. Cred că dacă invitat veneau mai mulți”, a spus Flutur.

El a menționat că Marcela Bîrsan este foarte respectată și prețuită în interiorul PNL, dar și respectată și apreciată și în rândul primarilor pentru că a făcut performanță.

„Nu încercați să înțelegeți greșit politica, cu cine e mai tare, fiindcă totul se întoarce. Cine crede astăzi că e pe cai foarte mari și a cucerit totul (să știe, n.n.) că într-o democrație nu e ca în comunism: totul se întoarce. Eu am trecut prin faza asta în 2012 când PNL plătea atunci, dar n-a trecut mult și s-a întors. S-a revenit. Vremurile nu sunt deloc simple. Ce sfat vă dau? Țineți la comunitatea asta! E foarte important. Cum eu am spus, inclusiv pesediștilor, să ținem la județ. Am suportat patru ani de zile toate lăturile în cap numai să aducem bani pentru județul Suceava. Și s-au adus bani, nu glumă! Așa și voi în Capu Câmpului, că nu aveți prieteni, lumea e invidioasă, fiecare vrea mai mult”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a arătat că, de exemplu, în Capu Câmpului s-a făcut enorm, fiind modernizat căminul cultural, sediul primăriei, are 90 la sută apă și canalizare și peste 80 la sută din drumuri asfaltate.

Flutur a spus că mai sunt proiecte ale primarului, iar unul important este cu aducțiunea de gaz natural care a fost lupta lui enormă pentru proiectul care asigură gaz natural la Capu Câmpului și Valea Moldovei, dar și că va fi modernizat și drumul de la Gura Humorului spre Valea Moldovei și Mălini, ce face parte dintr-un proiect complex de 70 de milioane de euro.

Liderul liberal sucevean crede că după alegeri înțepăturile politice vor fi date deoparte.

„Înțepăturile, supărările politice, părerea mea e că după alegeri trebuie lăsate și trebuie tras pentru această localitate ca să rămână ceva în urma noastră. Acesta este secretul și nimic altceva. Au fost ani de zile când ambițiile astea au ținut localitățile pe loc, au ținut județul pe loc. Eu știu, sunt un om vechi în politică și știu ce înseamnă să te bați pentru județul tău și pentru comunitate. Prețuiți ceea ce aveți și profitați de prezența mea aici, în comună, ca să putem face în continuare lucruri frumoase pe care, vă dați seama, mi le doresc din tot sufletul pentru perioada următoare”, a spus Flutur.

În final, el a transmis un semnal de unitate, iar cei prezenți să uite de ceea ce a fost în lupta politică și să se meargă mai departe să fie create mai multe locuri de muncă pentru tineri.