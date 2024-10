PSD Suceava la Târgul Mărului din Fălticeni: Cumpărând românește, ne sprijinim producătorii, contribuim la dezvoltarea comunităților noastre și ne bucurăm de produse autohtone, proaspete, gustoase si sănătoase

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Departamentul de comunicat din PSD Suceava a transmis, duminică seara, că mai mulți membri ai PSD au fost la Târgul Mărului din Fălticeni.

„În această după-amiază am fost împreună cu mare parte din echipa PSD Suceava la Târgul Mărului de la Fălticeni.

Un eveniment de tradiție, ajuns la a 19-a ediție, care adună an de an tot ce are mai bun toamna de oferit.

Am petrecut aproape două ore printre standurile pline de culoare și arome, alături de primarul Cătălin Coman și mulți oameni dragi din zonă.

Ne-am bucurat de delicioasele soiuri de mere ale pomicultorilor din bazinul Fălticeni, soiuri care ne-au adus aminte multora dintre noi de copilărie.

O zi frumoasă de octombrie și un târg plin de bunătăți, pentru toate gusturile.

Vom continua să venim cu proiecte pentru sprijinirea producătorilor locali și trebuie să fim fermi și să oprim abuzurile comercianților care elimină produsele românești de pe rafturi, sub tot felul de pretexte.

E nevoie să multiplicăm proiectele de promovare a producătorilor locali și să dezvoltăm astfel “lanțul scurt”, cu produse aduse direct de la producător la consumator.

Cumpărând românește, ne sprijinim producătorii, contribuim la dezvoltarea comunităților noastre și ne bucurăm de produse autohtone, proaspete, gustoase si sănătoase”, se arată în comunicatul de presă al Departamentului de Comunicare al PSD Suceava.