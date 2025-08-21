Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, mulțumește lui Șoldan pentru cooperarea în interesul oamenilor afectați de inundații după accesarea fondurilor RESTORE



Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a mulțumit, joi după amiaza, pe pagina de socializare a președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru cooperarea bună în cazul accesării fondurilor europene RESTORE pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de inundații.

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru colaborarea foarte bună în beneficiul familiilor și comunităților din zonele afectate de inundații!”, a scris ministrul Dragoș Pîslaru.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că județul va beneficia de o finanțare nerambursabilă europeană de 15 milioane de euro prin mecanismul RESTORE, destinată reabilitării drumurilor județene și podurilor afectate de recentele inundații.

Această sumă reprezintă o primă tranșă urgentă, care va putea fi accesată în zilele următoare, a spus președintele Șoldan.

El a precizat că fondurile vor fi utilizate pentru refacerea infrastructurii rutiere, inclusiv pentru poduri, podețe și lucrări deja efectuate, cum ar fi cele din Pasul Puzdra.

Președintele Șoldan a precizat că, în urma expertizelor realizate de proiectanți, suma alocată ar putea fi suplimentată, dacă va fi necesar.

Gheorghe Șoldan a ținut să mulțumească public ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru rapiditatea cu care a activat mecanismul european RESTORE, facilitând accesul la aceste fonduri esențiale. De asemenea, acesta a exprimat recunoștință față de directorul ADR Nord-Est, Vasile Asandei, pentru sprijinul oferit încă din primele momente ale dezastrului.

Ministrul Dragoș Pîslaru a arătat că în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Nord-Est, a fost aprobată introducerea Priorității 10 – Nord-Est: O regiune alături de cetățeni (RESTORE).

Bugetul alocat este de 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt bani europeni. Prin această prioritate se vor finanța reconstrucția infrastructurii publice distruse sau deteriorate; relocarea și achiziția de echipamente esențiale și soluții reziliente și durabile, în logica „build back better” adică „(nu doar refacem ce s-a pierdut, ci reconstruim mai sigur și mai rezistent la viitoare dezastre”

„Acest sprijin european vine în completarea măsurilor deja aprobate de Guvern pentru sprijinirea gospodăriilor afectate și se adaugă demersurilor de accesare a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru care România pregătește o potențială aplicație la Comisia Europeană”, a spus Pîslaru.

Pentru acest succes atât de important pentru bunăstarea oamenilor din Neamț și Suceava el a adresat mulțumiri publice domnului Vasile Asandei (președintele ADR Nord-Est), doamnei directoare Monica Harja-Zlăvog și echipei AM, domnilor președinți de consilii județene Gheorghe Șoldan (Suceava) și Daniel Vasilică Harpa (Neamt), precum și domnilor prefecți Traian Andronache și Adrian Bourceanu.

RESTORE este un cadru legislativ excepțional adoptat la finalul anului 2024 de Uniunea Europeană, care permite mobilizarea accelerată a fondurilor structurale existente (ERDF, ESF+, CF) pentru sprijinirea regiunilor afectate de dezastre naturale. Mecanismul este activ pentru evenimente produse între 1 ianuarie 2024 și 31 decembrie 2025, în baza unei derogări temporare reglementate de Parlamentul și Consiliul UE.