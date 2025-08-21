Lucrări finalizate pe strada Ștefan Dracinschi din Suceava: 40 de noi locuri de parcare și infrastructura modernizată



Primăria Municipiului Suceava a anunțat, joi, finalizarea lucrărilor de modernizare pe strada Ștefan Dracinschi, un proiect important din cadrul programului municipalității de modernizare, întreținere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere și a spațiilor de parcare.

În cadrul proiectului, au fost amenajate 40 de noi locuri de parcare, carosabilul și trotuarele au fost reparate, spațiul verde a fost reamenajat, iar punctul de colectare a deșeurilor a fost relocat pentru a optimiza accesul și funcționalitatea zonei.

„Ne bucurăm să vă prezentăm acest proiect finalizat, parte din programul municipalității de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere și a spațiilor de parcare. Mulțumim locuitorilor din zonă pentru răbdarea și încrederea acordată pe parcursul lucrărilor,” a transmis Primăria Suceava.

În zona adiacentă municipalitatea continuă lucrările de modernizare și reamenajare a parcărilor de reședință și a acceselor spre acestea.