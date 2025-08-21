CSU Suceava, pregătire pentru turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de handbal masculin CSU Suceava participă, în acest weekend, la turneul amical „Cupa Vaslui Întinerești”, organizat în Sala Polivalentă din Vaslui.

Competiția reunește patru formații din Liga Națională: Steaua București, CSM Constanța, CSU Suceava și gazdele de la CSM Vaslui.

Programul turneului debutează vineri, 22 august 2025, cu meciul dintre CSU Suceava și CSM Constanța, programat la ora 16:30.

În aceeași zi, de la ora 18:30, CSM Vaslui va înfrunta Steaua București.

Sâmbătă, 23 august, sunt programate finala mică, la ora 12:00, și finala mare, la ora 14:00.

George Șelaru, unul dintre jucătorii echipei CSU Suceava, a vorbit despre provocările din această perioadă de pregătire: „ Cu toții suntem puțin îngrijorați, rezultatele din amicalele de până acum nu sunt cele pe care ni le-am dorit. E foarte clar că mai avem destul de mult de muncă. A fost și o perioadă dificilă pentru noi. Băieții tineri pe care ne vom baza să ridice nivelul echipei anul acesta nici n-au avut vacanță. Au fost la Campionatul Mondial de tineret, unde majoritatea dintre ei au jucat câte 40-50, chiar 60 de minute pe meci. Marea majoritate a băieților au fost și la Campionatul European Universitar, unde pe lângă oboseala fizică s-a adăugat și faptul că n-au reușit să câștige trofeul, și cu siguranță acest lucru și-a lăsat amprenta asupra tuturor. Se spune că în amicale nu contează rezultatele, dar asta doar atâta timp cât există progres de la joc la joc. La noi, după turneul de la Buzău, nu cred că putem spune că a fost prea mare progresul până la turneul de la Sighișoara, deci e foarte clar că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Cu siguranță vrem să câștigăm fiecare meci, dar obiectivul principal este să jucăm mai bine. Trebuie să arătăm altfel în teren, și ca echipă și individual.”

Turneul „Cupa Vaslui Întinerești” reprezintă o nouă oportunitate pentru CSU Suceava de a-și îmbunătăți jocul și de a se pregăti pentru startul sezonului competițional.